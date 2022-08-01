В британской разведке назвали уязвимое для российских оккупантов направление в Украине

В минобороны Британии подчеркнули, что захватчикам не удалось добиться существенных успехов на бахмутском направлении Фото: ЕРА

В ведомстве подчеркнули, что захватчикам не удалось добиться существенных успехов на бахмутском направлении, их продвижение там было довольно медленным.

В минобороны Британии считают, что РФ перебрасывает свои войска с Донбасса на юг Украины в рамках корректировки своего плана наступления. Это стало результатом неудачных попыток "добиться решающего оперативного прорыва".

В британской разведке отметили, что новый план России, скорее всего, предусматривает укрепление позиций на запорожском направлении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 August 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/sU8IJmgiyF — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 1, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)