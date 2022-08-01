В британской разведке назвали уязвимое для российских оккупантов направление в Украине

В ведомстве подчеркнули, что захватчикам не удалось добиться существенных успехов на бахмутском направлении, их продвижение там было довольно медленным.
В минобороны Британии считают, что РФ перебрасывает свои войска с Донбасса на юг Украины в рамках корректировки своего плана наступления. Это стало результатом неудачных попыток "добиться решающего оперативного прорыва".
В британской разведке отметили, что новый план России, скорее всего, предусматривает укрепление позиций на запорожском направлении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 August 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 1, 2022
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая объявляло, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы продвигаются "медленно, но уверенно".
Главное управление разведки Минобороны Украины отметило, что после ударов ВСУ в ночь на 29 июля оккупанты выводят войска с поселков Черниговка и Верхний Токмак Запорожской области.
31 июля Генштаб ВСУ сообщил, что часть своих подразделений российские оккупанты перебрасывают со славянского направления на Донбассе на запорожское направление. Также, по данным ВСУ, в два раза увеличилось число российских кораблей, вооруженных крылатыми ракетами.