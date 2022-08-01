"Российская армия намеренно целила по людям, которые спали". Оккупанты из "Градов" обстреляли Марганец

"Более 60 приходов из "Градов" по Марганцу и Червоногригоровской общине. Российская армия намеренно целила по жилым кварталам – по людям, которые в это время спали. Ранены две женщины. Одна из них госпитализирована. Она находится в тяжелом состоянии", – написал Резниченко.

По его словам, в Марганце повреждены восемь частных домов.

"В одном из них мирно спали шесть детей. Младшему всего два года. Всех спасли. Дети не пострадали. Обстрелом задело кафе и швейное производство. Выведена из строя электросеть. Город частично без света", – уточнил глава ОВА.

В Червоногригоровской общине повреждены около 30 частных домов и автомобили местных жителей. Также задета линия электропередач, несколько улиц Червоногригоровки остались без электричества.

В Криворожском районе враг ударил из ствольной артиллерии по Зеленодольской общине. Там обошлось без жертв и разрушений.

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