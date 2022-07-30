Российские войска выпустили до 80 снарядов из РСЗО "Град" по территории Никопольского района – глава Днепропетровской ОВА

Оккупанты ночью ударили из РСЗО по Никопольскому району, отметил Резниченко Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Ночь была напряженной в Никопольском районе. Российские войска несколько раз накрыли его огнем из [РСЗО] "Градов". Направили на ночной Никополь и Красногригорьевскую общину до 80 снарядов", – написал руководитель ОВА.

В результате обстрелов в Никополе уничтожен один частный дом, еще 15 получили повреждения, примерно столько же повреждено хозяйственных построек.

Кроме того, выведена из строя электросеть, около 1 тыс. человек остались без света, добавил Резниченко.

"Имеются разрушения на двух местных предприятиях. На одном из них произошло возгорание. Пожарные укрощали пламя несколько часов. Предварительно люди не пострадали, – отметил глава Днепропетровской ОВА. – В Красногригорьевской общине обошлось без жертв и разрушений".

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