"Сознательно стреляли по жилому кварталу". Оккупанты из "Градов" ударили по Никополю

"Ночью враг ударил по Никопольскому и Криворожскому районам. По Никополю российская армия ударила из "Градов". Сознательно стреляли по жилому кварталу. Направили туда более 40 реактивных снарядов. Повреждены шесть частных домов и хозяйственные постройки", – написал Резниченко.
По его словам, вражеские снаряды задели линии электропередач. В результате несколько тысяч жителей Никополя в частном секторе остались без света. На месте работают аварийные бригады электриков.
По предварительным данным, люди не пострадали.
"В местах обстрелов разбросаны обломки реактивных снарядов. Там работают специалисты ГСЧС. В Криворожском районе враг обстрелял из ствольной артиллерии Зеленодольскую общину. Обошлось без жертв и разрушений", – отметил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.