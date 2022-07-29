"Сознательно стреляли по жилому кварталу". Оккупанты из "Градов" ударили по Никополю

В результате обстрелов повреждены шесть частных домов и хозяйственные постройки Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Ночью враг ударил по Никопольскому и Криворожскому районам. По Никополю российская армия ударила из "Градов". Сознательно стреляли по жилому кварталу. Направили туда более 40 реактивных снарядов. Повреждены шесть частных домов и хозяйственные постройки", – написал Резниченко.

По его словам, вражеские снаряды задели линии электропередач. В результате несколько тысяч жителей Никополя в частном секторе остались без света. На месте работают аварийные бригады электриков.

По предварительным данным, люди не пострадали.

"В местах обстрелов разбросаны обломки реактивных снарядов. Там работают специалисты ГСЧС. В Криворожском районе враг обстрелял из ствольной артиллерии Зеленодольскую общину. Обошлось без жертв и разрушений", – отметил глава ОВА.

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