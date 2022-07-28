Ночью оккупанты обстреляли две общины Днепропетровской области, задет газопровод и водопровод – глава ОВА

"Российская армия накрыла огнем две общины района – Зеленодольскую и Апостоловскую. Гатили по городам и селам из "Ураганов" и ствольной артиллерии", – написал Резниченко.
По его информации, люди в результате обстрелов не пострадали.
В Зеленодольской общине оккупанты попали по Зеленодольску и селу Малая Костромка. В селе повреждены несколько домов, задет водопровод и газопровод.
В Апостоловской общине россияне ударили по селу Украинка. Есть разрушения.
В других районах области, по данным Резниченко, сейчас спокойно.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ, он попадает под обстрелы практически ежедневно. В последние дни россияне также регулярно обстреливают Никополь и окрестности – со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.