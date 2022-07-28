Ночью оккупанты обстреляли две общины Днепропетровской области, задет газопровод и водопровод – глава ОВА

В результате обстрела повреждены дома и трубопроводы, отметил Резниченко Фото: Валентин Резніченко / Facebook

"Российская армия накрыла огнем две общины района – Зеленодольскую и Апостоловскую. Гатили по городам и селам из "Ураганов" и ствольной артиллерии", – написал Резниченко.

По его информации, люди в результате обстрелов не пострадали.

В Зеленодольской общине оккупанты попали по Зеленодольску и селу Малая Костромка. В селе повреждены несколько домов, задет водопровод и газопровод.

В Апостоловской общине россияне ударили по селу Украинка. Есть разрушения.

В других районах области, по данным Резниченко, сейчас спокойно.

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