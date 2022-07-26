Ночью оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО и артиллерии – глава ОВА

"Ночь бесконечных воздушных тревог и обстрелов. Российская армия ударила по Криворожскому и Никопольскому районам. В Широковской общине враг попал из ствольной артиллерии по селу Кошевое. Повреждена линия электропередачи", – говорится в сообщении.
Резниченко отметил, что пострадавших нет.
"Красногригорьевскую и Марганецкую общины накрыли огнем из РСЗО. К счастью, без жертв и разрушений. В других районах области в эту минуту спокойно", – написал глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища. Мэр города предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.