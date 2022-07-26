Ночью оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО и артиллерии – глава ОВА

"Ночь бесконечных воздушных тревог и обстрелов. Российская армия ударила по Криворожскому и Никопольскому районам. В Широковской общине враг попал из ствольной артиллерии по селу Кошевое. Повреждена линия электропередачи", – говорится в сообщении.

Резниченко отметил, что пострадавших нет.

"Красногригорьевскую и Марганецкую общины накрыли огнем из РСЗО. К счастью, без жертв и разрушений. В других районах области в эту минуту спокойно", – написал глава ОВА.

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