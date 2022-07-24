Оккупанты 23 июля обстреляли село в Криворожском районе – глава ОВА

Резниченко: Ночь была относительно спокойной, с одной воздушной тревогой Фото: Валентин Резниченко / Facebook

"Ночь была относительно спокойной. С одной воздушной тревогой. Накануне вечером враг обстрелял Криворожский район. Ударил из ствольной артиллерии по селу Марьянское Зеленодольской общины", – написал он.

Резниченко отметил, что пострадавших и разрушений нет.

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