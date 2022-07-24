Оккупанты 23 июля обстреляли село в Криворожском районе – глава ОВА

"Ночь была относительно спокойной. С одной воздушной тревогой. Накануне вечером враг обстрелял Криворожский район. Ударил из ствольной артиллерии по селу Марьянское Зеленодольской общины", – написал он.
Резниченко отметил, что пострадавших и разрушений нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища. Мэр города предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.