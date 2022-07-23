"Ночь затяжных тревог и обстрелов". Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, повреждены электросети и газопровод в двух общинах

Оккупанты обстреляли два района области, в остальных, по словам Резниченко, сейчас спокойно Фото: Валентин Резніченко / Facebook

"Ночь затяжных тревог и обстрелов... Российские войска ударили по двум районам области – Никопольскому и Криворожскому. Красногригорьевскую общину накрыли из "Градов". Выпущено до 20 снарядов. К счастью, обошлось без жертв и разрушений", – написал Резниченко.

В селе Анновка Широковской общины вражеским обстрелом повредило электросети и газопровод. Люди не пострадали.

В Зеленодольской общине враг снова попал по Великой Костромке. Несколько улиц оказались без света. Людей не задело.

В других районах области, по словам Резниченко, сейчас спокойно.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук добавил, что в результате обстрела Криворожского района повреждена также сельхозтехника.

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