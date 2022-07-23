"Ночь затяжных тревог и обстрелов". Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, повреждены электросети и газопровод в двух общинах

"Ночь затяжных тревог и обстрелов... Российские войска ударили по двум районам области – Никопольскому и Криворожскому. Красногригорьевскую общину накрыли из "Градов". Выпущено до 20 снарядов. К счастью, обошлось без жертв и разрушений", – написал Резниченко.
В селе Анновка Широковской общины вражеским обстрелом повредило электросети и газопровод. Люди не пострадали.
В Зеленодольской общине враг снова попал по Великой Костромке. Несколько улиц оказались без света. Людей не задело.
В других районах области, по словам Резниченко, сейчас спокойно.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук добавил, что в результате обстрела Криворожского района повреждена также сельхозтехника.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища. Мэр города предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.