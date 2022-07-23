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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ночь затяжных тревог и обстрелов". Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, повреждены электросети и газопровод в двух общинах

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Оккупанты обстреляли два района области, в остальных, по словам Резниченко, сейчас спокойно
Оккупанты обстреляли два района области, в остальных, по словам Резниченко, сейчас спокойно
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Российские оккупанты в ночь на субботу, 23 июля, обстреляли Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области, обошлось без жертв. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь затяжных тревог и обстрелов... Российские войска ударили по двум районам области – Никопольскому и Криворожскому. Красногригорьевскую общину накрыли из "Градов". Выпущено до 20 снарядов. К счастью, обошлось без жертв и разрушений", – написал Резниченко. 

В селе Анновка Широковской общины вражеским обстрелом повредило электросети и газопровод. Люди не пострадали.

В Зеленодольской общине враг снова попал по Великой Костромке. Несколько улиц оказались без света. Людей не задело.

В других районах области, по словам Резниченко, сейчас спокойно.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук добавил, что в результате обстрела Криворожского района повреждена также сельхозтехника.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища. Мэр города предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.

Теги: Днепропетровская область, газопровод, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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