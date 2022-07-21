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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Демилитаризация украинских свиней?" Глава Днепропетровского облсовета сообщил о новом обстреле россиянами

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Лукашук показал фото воронки
Лукашук показал фото воронки
Фото: Микола Лукашук – голова ДОР / Telegrаm

Российские оккупанты нанесли удар в районе свинарника в Днепропетровской области, сообщил 21 июля в Telegrаm глава областного совета Николай Лукашук.

"Снова вражеские обстрелы в Днепропетровской области. Под удар попала Великомихайловская община в Синельниковском районе. Трудно сказать, какую именно цель враги искали в мирном селе, но попали по территории возле свинарника", – написал он.

Глава облсовета отметил, что в результате взрыва образовалась воронка глубиной 5 м и диаметром 8 м. Он показал эту воронку.

"Повреждена крыша фермы. Предварительно – без пострадавших. Не могу подобрать слова. Это что, демилитаризация украинских свиней? Или украинского сала? Такие они – российские оккупационные войска", – заявил Лукашук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Так, 19 июля оккупанты обстреляли базу отдыха в Никополе, 20 июля – выпустили более 30 реактивных снарядов из РСЗО "Град" по жилому кварталу в городе. Утром 20 июля глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко сообщил, что в результате обстрела Никополя два человека погибли, девять ранены.

21 июля Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании жителя Кривого Рога, который корректировал обстрелы оккупантов в том числе по мостам и аэропортам Днепропетровской области.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, взрыв, война, оккупация, Днепропетровская область, вторжение, обстрелы, демилитаризация, война России против Украины, взрывы, российские оккупанты
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