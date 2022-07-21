"Демилитаризация украинских свиней?" Глава Днепропетровского облсовета сообщил о новом обстреле россиянами

"Снова вражеские обстрелы в Днепропетровской области. Под удар попала Великомихайловская община в Синельниковском районе. Трудно сказать, какую именно цель враги искали в мирном селе, но попали по территории возле свинарника", – написал он.

Глава облсовета отметил, что в результате взрыва образовалась воронка глубиной 5 м и диаметром 8 м. Он показал эту воронку.

"Повреждена крыша фермы. Предварительно – без пострадавших. Не могу подобрать слова. Это что, демилитаризация украинских свиней? Или украинского сала? Такие они – российские оккупационные войска", – заявил Лукашук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)