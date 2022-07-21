"Демилитаризация украинских свиней?" Глава Днепропетровского облсовета сообщил о новом обстреле россиянами

"Снова вражеские обстрелы в Днепропетровской области. Под удар попала Великомихайловская община в Синельниковском районе. Трудно сказать, какую именно цель враги искали в мирном селе, но попали по территории возле свинарника", – написал он.
Глава облсовета отметил, что в результате взрыва образовалась воронка глубиной 5 м и диаметром 8 м. Он показал эту воронку.
"Повреждена крыша фермы. Предварительно – без пострадавших. Не могу подобрать слова. Это что, демилитаризация украинских свиней? Или украинского сала? Такие они – российские оккупационные войска", – заявил Лукашук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.
Так, 19 июля оккупанты обстреляли базу отдыха в Никополе, 20 июля – выпустили более 30 реактивных снарядов из РСЗО "Град" по жилому кварталу в городе. Утром 20 июля глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко сообщил, что в результате обстрела Никополя два человека погибли, девять ранены.
21 июля Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании жителя Кривого Рога, который корректировал обстрелы оккупантов в том числе по мостам и аэропортам Днепропетровской области.