В Кривом Роге задержали корректировщика огня оккупантов в период с мая по июль – прокуратура

"Корректировал огонь оккупантов по Кривому Рогу – задержан местный житель [...] при выполнении очередного задания врага. В ходе обыска его транспортного средства изъят мобильный телефон, который использовался в противоправной деятельности", – говорится в сообщении.
Задержанному сообщили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд отправил его под стражу без альтернативы в виде залога.
"По данным следствия, с мая по июль 2022 года мужчина по заданию от представителей спецслужб РФ передавал через мессенджер Telegram скриншоты Google-карты с метками относительно локаций размещения военных объектов, расположения военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины на территории Кривого Рога", – объяснили в ОГПУ.
В ведомстве отметили, что подозреваемый предоставлял оккупантам информацию о результатах обстрелов критической и гражданской инфраструктуры, в частности, аэропортов и мостов в Днепропетровской области.
"Полученная от подозреваемого информация использовалась государством-оккупантом во время военной агрессии против Украины для планирования первичных и повторных обстрелов этих объектов", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.
Досудебное расследование ведет Служба безопасности Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Так, утром 9 июля российские войска ударили ракетами по Кривому Рогу, погибли две мирные жительницы. Вечером в тот же день оккупанты совершили второй обстрел в районе поселка Радушное вблизи Кривого Рога, в результате было уничтожено промышленное предприятие.