Российские оккупанты из "Градов" обстреляли Марганец, ранена женщина

В Марганце повреждены восемь пятиэтажек, больница и детский сад Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Ночью нас снова обстреляли. Российские войска накрыли огнем два района – Никопольский и Криворожский. По Никопольскому району враг дважды ударил из "Градов". Выпустил до 40 снарядов. В Марганце ранена 54-летняя женщина. Она находится в больнице", – написал Резниченко.

По словам главы ОВА, в городе повреждены восемь пятиэтажек, больница, детский сад и транспорт промышленного предприятия.

"По Зеленодольской общине враг попал из ствольной артиллерии. В Великой Костромке повреждена линия электропередачи. Село частично без света. Работают электрики. Люди не пострадали", – отметил Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)