Российские оккупанты из "Градов" обстреляли Марганец, ранена женщина

"Ночью нас снова обстреляли. Российские войска накрыли огнем два района – Никопольский и Криворожский. По Никопольскому району враг дважды ударил из "Градов". Выпустил до 40 снарядов. В Марганце ранена 54-летняя женщина. Она находится в больнице", – написал Резниченко.
По словам главы ОВА, в городе повреждены восемь пятиэтажек, больница, детский сад и транспорт промышленного предприятия.
"По Зеленодольской общине враг попал из ствольной артиллерии. В Великой Костромке повреждена линия электропередачи. Село частично без света. Работают электрики. Люди не пострадали", – отметил Резниченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.