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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты из "Градов" обстреляли Марганец, ранена женщина

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В Марганце повреждены восемь пятиэтажек, больница и детский сад
В Марганце повреждены восемь пятиэтажек, больница и детский сад
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли Марганец Днепропетровской области. Об этом 27 июля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночью нас снова обстреляли. Российские войска накрыли огнем два района – Никопольский и Криворожский. По Никопольскому району враг дважды ударил из "Градов". Выпустил до 40 снарядов. В Марганце ранена 54-летняя женщина. Она находится в больнице", – написал Резниченко.

По словам главы ОВА, в городе повреждены восемь пятиэтажек, больница, детский сад и транспорт промышленного предприятия.

"По Зеленодольской общине враг попал из ствольной артиллерии. В Великой Костромке повреждена линия электропередачи. Село частично без света. Работают электрики. Люди не пострадали", – отметил Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, Марганец, российские оккупанты
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