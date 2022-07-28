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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты снова обстреляли Криворожский район, один человек погиб – глава Днепропетровской ОВА

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Российская армия накрыла огнем Широковскую общину, отметил Резниченко
Российская армия накрыла огнем Широковскую общину, отметил Резниченко
Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Российские оккупанты 28 июля из реактивных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли территорию Криворожского района Днепропетровской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Российская армия снова ударила по Криворожскому району. Накрыли огнем из РСЗО Широковскую общину. Целенаправленно попали по агропредприятию в Шестерне. Один человек погиб, двое ранены – они в больнице", – написал руководитель ОВА.

По словам Резниченко, в результате обстрела возник пожар.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/pfbid02C7sZ478sNLENW2SoCtc8fn7k2HWi4j6RPH5UmGs7vrXY9hapEZHbJcLtzhSn1Q17l

Утром глава Днепропетровской ОВА сообщал, что оккупанты в ночь на 28 июля обстреляли две общины Криворожского района – Зеленодольскую и Апостоловскую. По городам и селам били из РСЗО "Ураган" и ствольной артиллерии, уточнил Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ, он попадает под обстрелы практически ежедневно.

Теги: Россия, Украина, пожар, Днепропетровская область, раненые, РСЗО, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты
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