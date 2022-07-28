Оккупанты снова обстреляли Криворожский район, один человек погиб – глава Днепропетровской ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.
"Российская армия снова ударила по Криворожскому району. Накрыли огнем из РСЗО Широковскую общину. Целенаправленно попали по агропредприятию в Шестерне. Один человек погиб, двое ранены – они в больнице", – написал руководитель ОВА.
По словам Резниченко, в результате обстрела возник пожар.
Утром глава Днепропетровской ОВА сообщал, что оккупанты в ночь на 28 июля обстреляли две общины Криворожского района – Зеленодольскую и Апостоловскую. По городам и селам били из РСЗО "Ураган" и ствольной артиллерии, уточнил Резниченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ, он попадает под обстрелы практически ежедневно.