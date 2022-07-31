Оккупанты ночью обстреляли два района Днепропетровской области, пострадал мужчина

"По Никопольскому району ночью дважды ударили из "Градов". Выпустили на жилые кварталы Никополя до 50 снарядов. Пострадал 67-летний мужчина. Один частный дом уничтожен, несколько десятков – повреждены. Есть разрушение в семи многоэтажках. Задело школу, детский сад и несколько городских учреждений. На местном автопредприятии сгорели два автобуса, до десяти – повреждены", – говорится в сообщении.
Также не работают водопровод и газопровод.
Кроме этого, утром войска РФ нанесли два ракетных удара по Никополю. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.
"В Криворожском районе враг попал из ствольной артиллерии по Зеленодольской общине. Люди не пострадали", – написал Резниченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Днепропетровская область почти ежедневно подвергается обстрелам со стороны войск РФ.
Российские оккупанты с 12 июля системно обстреливают Никополь и Никопольский район со стороны Энергодара, сообщал глава РВА Евгений Евтушенко. Он предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.