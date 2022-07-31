Оккупанты ночью обстреляли два района Днепропетровской области, пострадал мужчина

По Никопольскому району ночью войска РФ дважды ударили из "Градов" Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"По Никопольскому району ночью дважды ударили из "Градов". Выпустили на жилые кварталы Никополя до 50 снарядов. Пострадал 67-летний мужчина. Один частный дом уничтожен, несколько десятков – повреждены. Есть разрушение в семи многоэтажках. Задело школу, детский сад и несколько городских учреждений. На местном автопредприятии сгорели два автобуса, до десяти – повреждены", – говорится в сообщении.

Также не работают водопровод и газопровод.

Кроме этого, утром войска РФ нанесли два ракетных удара по Никополю. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.

"В Криворожском районе враг попал из ствольной артиллерии по Зеленодольской общине. Люди не пострадали", – написал Резниченко.

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