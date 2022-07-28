Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 6 тыс. семей

"Специалистам энергокомпании вчера больше всего обновлений удалось выполнить в Селидовской общине – снова со светом 3,2 тыс. домохозяйств. Несмотря на сложную ситуацию, энергетики также работали в Марьинской, Славянской, Константиновской, Бахмутской, Торецкой и Великоновоселковской общинах", – сообщили в компании.

Кроме того, свет вернули для почти 400 семей в Криворожском районе Днепропетровcкой области и 19 семей в Одесской области, пострадавших от обстрела накануне. Пока без электроснабжения остаются 64 населенных пункта в Донецкой области. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское, отметили в компании.

"Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты. Специалисты непрерывно работают уже 156-е сутки и восстанавливают оборудование и линии снова и снова, как только это становится возможным", – сообщили в ДТЭК.

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