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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 6 тыс. семей

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Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты
Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты
Фото: dtek-dem.com.ua

27 июля энергетики ДТЭК Рината Ахметова вместе с военными отремонтировали электросети в 18 населенных пунктах Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей. Свет вернули в 5700 домов украинцев. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"Специалистам энергокомпании вчера больше всего обновлений удалось выполнить в Селидовской общине – снова со светом 3,2 тыс. домохозяйств. Несмотря на сложную ситуацию, энергетики также работали в Марьинской, Славянской, Константиновской, Бахмутской, Торецкой и Великоновоселковской общинах", – сообщили в компании.

Кроме того, свет вернули для почти 400 семей в Криворожском районе Днепропетровcкой области и 19 семей в Одесской области, пострадавших от обстрела накануне. Пока без электроснабжения остаются 64 населенных пункта в Донецкой области. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское, отметили в компании.

"Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты. Специалисты непрерывно работают уже 156-е сутки и восстанавливают оборудование и линии снова и снова, как только это становится возможным", – сообщили в ДТЭК.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: Донецкая область, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, Одесская область, электроснабжение, ремонт, ВСУ, война России против Украины
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