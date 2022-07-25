В июле спрос на обогреватели в Украине вырос в 20 раз – Rozetka

"Из-за войны и связанных с ней прогнозов экспертов насчет будущего отопительного сезона украинцы начали готовиться к зиме раньше", – заявил директор по маркетингу Rozetka Евгений Образок.
По его словам, выросший спрос касается обогревателей всех типов и является беспрецедентным.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую начала Россия в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры, убытки энергетической системы и энергетиков "достигли десятков миллиардов гривен". Директор "Оператора ГТС" Сергей Макогон говорил, что следующая зима будет самой сложной в истории Украины. По его словам, запасов газа должно хватить, если не будет повреждений инфраструктуры и газопровода.
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения. 22 июля Кабмин внес расходы местных властей по подготовке к отопительному сезону во вторую очередь приоритетности после армии.