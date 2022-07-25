В июле спрос на обогреватели в Украине вырос в 20 раз – Rozetka

"Из-за войны и связанных с ней прогнозов экспертов насчет будущего отопительного сезона украинцы начали готовиться к зиме раньше", – заявил директор по маркетингу Rozetka Евгений Образок.

По его словам, выросший спрос касается обогревателей всех типов и является беспрецедентным.