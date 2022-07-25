"Российские командиры столкнулись с дилеммой". В британской разведке заявили, что оккупанты не в состоянии атаковать по всем направлениям

В британской разведке считают, что Россия испытывает не только кадровые проблемы, но и трудности с эвакуацией и ремонтом тысяч боевых машин Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Безрезультатные бои продолжаются как на Донбассе, так и на херсонском направлении. Российское командование продолжает сталкиваться с дилеммой: либо обеспечить наступление на востоке, либо усилить оборону на западе", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 18 июля разведка обнаружила российскую базу по ремонту военной техники возле Барвинка в Белгородской области России. Она расположена в 10 км от границы с Украиной.

По имеющимся данным, там находится не менее 300 поврежденных машин, среди которых боевые танки, бронетранспортеры и грузовики общего назначения.

В британской разведке считают, что Россия продолжает испытывать не только кадровые проблемы, но и трудности с эвакуацией и ремонтом тысяч боевых машин, которые были повреждены в ходе боевых действий в Украине.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/0J6jYm2jFf



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/zf26RycMYw — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 25, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)