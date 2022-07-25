"Российские командиры столкнулись с дилеммой". В британской разведке заявили, что оккупанты не в состоянии атаковать по всем направлениям

"Безрезультатные бои продолжаются как на Донбассе, так и на херсонском направлении. Российское командование продолжает сталкиваться с дилеммой: либо обеспечить наступление на востоке, либо усилить оборону на западе", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что 18 июля разведка обнаружила российскую базу по ремонту военной техники возле Барвинка в Белгородской области России. Она расположена в 10 км от границы с Украиной.
По имеющимся данным, там находится не менее 300 поврежденных машин, среди которых боевые танки, бронетранспортеры и грузовики общего назначения.
В британской разведке считают, что Россия продолжает испытывать не только кадровые проблемы, но и трудности с эвакуацией и ремонтом тысяч боевых машин, которые были повреждены в ходе боевых действий в Украине.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 July 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 25, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/zf26RycMYw
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге. Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение Херсона ключевой целью ВСУ на юге.