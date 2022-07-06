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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Следующая зима станет самой сложной за всю историю – директор "Оператора ГТС"

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Макогон: Правительство работает, чтобы увеличить возможность импорта газа в Украину из Европы
Макогон: Правительство работает, чтобы увеличить возможность импорта газа в Украину из Европы
Фото: tsoua.com

Для бесперебойного обеспечения страны топливом НАК "Нафтогаз України" должен создать запас газа в подземных хранилищах на следующую зиму в объеме 19 млрд м³. Об этом генеральный директор "Оператора ГТС" Сергей Макогон сообщил во время онлайн-брифинга в "Медиацентре Украина", который транслировался в YouTube.

По его словам, сегодня в запасах компании – чуть больше 11 млрд м³.

"Ожидается, что эта зима станет самой сложной за всю историю, поскольку страна находится в состоянии войны с Россией. Однако если не будет повреждений инфраструктуры газопровода, 19 млрд м³ газа в "подземке" будет достаточно, чтобы пережить зиму", – сказал Макогон.

Он отметил, что в последние два года правительство работало, чтобы увеличить возможность импорта газа из Европы и в прошлом году Украина создала гарантированные мощности по импорту газа из Венгрии и Польши.

Кроме того, почти вдвое увеличены объемы импорта газа из Словакии.

"Мы удвоили эти мощности с 27 млн м³ до 54 млн м³ в сутки. Этого достаточно, чтобы обеспечить Украину необходимым объемом импорта", – проинформировал гендиректор газотранспортной компании.

Макогон уточнил, что в настоящее время потребление газа в стране существенно уменьшилось. Но Украине все равно приходится импортировать определенные объемы газа, потому что собственной добычи недостаточно, чтобы покрыть потребности государства.

"До войны Украина потребляла около 30 млрд м³, а добывала 20 млрд м³. Однако в настоящее время сильно снизилось потребление. Мы ожидаем, что оно будет на уровне 21–22 млрд м³. Добыча тоже немного уменьшилась. Дополнительные 3–4 млрд м³ нам нужно импортировать", – добавил он.

Контекст:

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявлял, что, исходя из правительственной задачи накопить к осенне-зимнему периоду 19 млрд м³ газа, импортировать придется примерно 6 млрд м³, для чего "Нафтогазу" понадобится до $8 млрд. Об этом писало "Интерфакс-Украина".

В конце апреля правительство Украины приняло решение оставить цены на газ для населения и критически важных предприятий без изменений.

Теги: Украина, газ, импорт, НАК Нафтогаз, отопительный сезон, ГТС, газопровод, газодобыча, Сергей Макогон
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