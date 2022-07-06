Следующая зима станет самой сложной за всю историю – директор "Оператора ГТС"

Макогон: Правительство работает, чтобы увеличить возможность импорта газа в Украину из Европы Фото: tsoua.com

По его словам, сегодня в запасах компании – чуть больше 11 млрд м³.

"Ожидается, что эта зима станет самой сложной за всю историю, поскольку страна находится в состоянии войны с Россией. Однако если не будет повреждений инфраструктуры газопровода, 19 млрд м³ газа в "подземке" будет достаточно, чтобы пережить зиму", – сказал Макогон.

Он отметил, что в последние два года правительство работало, чтобы увеличить возможность импорта газа из Европы и в прошлом году Украина создала гарантированные мощности по импорту газа из Венгрии и Польши.

Кроме того, почти вдвое увеличены объемы импорта газа из Словакии.

"Мы удвоили эти мощности с 27 млн м³ до 54 млн м³ в сутки. Этого достаточно, чтобы обеспечить Украину необходимым объемом импорта", – проинформировал гендиректор газотранспортной компании.

Макогон уточнил, что в настоящее время потребление газа в стране существенно уменьшилось. Но Украине все равно приходится импортировать определенные объемы газа, потому что собственной добычи недостаточно, чтобы покрыть потребности государства.

"До войны Украина потребляла около 30 млрд м³, а добывала 20 млрд м³. Однако в настоящее время сильно снизилось потребление. Мы ожидаем, что оно будет на уровне 21–22 млрд м³. Добыча тоже немного уменьшилась. Дополнительные 3–4 млрд м³ нам нужно импортировать", – добавил он.