ГОРДОН
 
 
КИЕВ

Зимой в квартирах киевлян будет холоднее, чем обычно – Кличко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мэр Киева предупредил, что отопительный сезон может быть сложнее, чем в прошлые годы
Мэр Киева предупредил, что отопительный сезон может быть сложнее, чем в прошлые годы
Фото: EPA

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что отопительный период в Киеве будет непростым. Об этом он 27 июня заявил в эфире телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

То, как пройдет отопительный сезон, будет зависеть от своевременности поставки энергоносителей, в частности газа, отметил он.

Сейчас городская власть готовится к зиме, "используя современные технологии", но многое в этом вопросе "зависит от государства". 

Отопительный сезон будет непростым, а температура в квартирах граждан будет ниже, чем обычно, акцентировал Кличко. 

Контекст:

В Украине 7 июня создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства.  Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Задача штаба сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую начала Россия в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры, убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен". 

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котелен, в частности, для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный период Украина не будет продавать газ и уголь за границу.

Для отопительного сезона в украинские ПХГ уже накопили более 10 млрд м³.

Еще в конце апреля правительство Украины приняло решение оставить цены на газ для населения и критически важных предприятий без изменений. 31 мая правительство утвердило цену, по которой газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" будет реализовывать газ производителям тепловой энергии – 7420 грн (с НДС) за 1 тыс. м³.

Теги: Виталий Кличко, Украина, газ, отопительный сезон, власть, Денис Шмыгаль, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "У меня из-за этого были какие-то проблемы". Ким назвал свой недостаток
  "У меня из-за этого были какие-то проблемы". Ким назвал свой недостаток
Dantes обратился к "русским выбл...дкам": Каждый день пятый месяц вы рассказываете, что мы сами себя бомбим. Вы ...бнулись? Конченые твари
Dantes обратился к "русским выбл...дкам": Каждый день пятый месяц вы рассказываете, что мы сами себя бомбим. Вы ...бнулись? Конченые твари
"Мы знаем, что вы в плену". Фоззи из ТНМК обратился к командиру полка "Азов" Денису Прокопенко
"Мы знаем, что вы в плену". Фоззи из ТНМК обратился к командиру полка "Азов" Денису Прокопенко
  Тополя о российских оккупантах: От них ожидать можно чего угодно – и ядерных ударов, и использования химического оружия
  Тополя о российских оккупантах: От них ожидать можно чего угодно – и ядерных ударов, и использования химического оружия
  "Увидели в "Танцах со звездами" и решили, что мы главные друзья". Могилевская рассказала, как описала Зеленского британским журналистам
  "Увидели в "Танцах со звездами" и решили, что мы главные друзья". Могилевская рассказала, как описала Зеленского британским журналистам
"Когда сломал спину, мне сказали, что я больше никогда не буду ходить". 45-летний Блум показал мотивирующее видео из тренажерного зала
"Когда сломал спину, мне сказали, что я больше никогда не буду ходить". 45-летний Блум показал мотивирующее видео из тренажерного зала
"О боже, Ким!" Кардашян засветила часть груди под топом
"О боже, Ким!" Кардашян засветила часть груди под топом
  Садовый заявил, что кофейню во Львове, которую посетила Джоли, демонтируют
  Садовый заявил, что кофейню во Львове, которую посетила Джоли, демонтируют
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов
Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Ты пожертвовал девять лет, чтобы спасти Украину. Пришло время спасти тебя
Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Ты пожертвовал девять лет, чтобы спасти Украину. Пришло время спасти тебя
  "Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой
  "Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой
Повалий засветилась на мероприятии в РФ возле Кремля. Фото
Повалий засветилась на мероприятии в РФ возле Кремля. Фото
"Генетика страшная сила". Дочь Каминской перед камерой обозвала мать. Видео
"Генетика – страшная сила". Дочь Каминской перед камерой обозвала мать. Видео
  Шон Пенн вновь прибыл в Украину – актер отправился в Ирпень и Бучу. Видео
  Шон Пенн вновь прибыл в Украину – актер отправился в Ирпень и Бучу. Видео
"Даже мне становится сложнее сдерживаться". Роднянский показал, как в РФ манипулируют информацией о войне против Украины
"Даже мне становится сложнее сдерживаться". Роднянский показал, как в РФ манипулируют информацией о войне против Украины
Директор Шатунова, скончавшегося в Москве по пути в больницу, рассказал о желании 48-летнего певца пойти воевать против Украины
Директор Шатунова, скончавшегося в Москве по пути в больницу, рассказал о желании 48-летнего певца пойти воевать против Украины
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь (528753)
2
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео (300679)
3
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах (117406)
4
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале (78232)
5
"Опять троллинг!" Арестович рассказал, когда Украину примут в ЕС (72687)
6
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь (60109)
7
"Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди (55314)
8
"Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой (51684)
 
 
 
 