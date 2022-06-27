Зимой в квартирах киевлян будет холоднее, чем обычно – Кличко

То, как пройдет отопительный сезон, будет зависеть от своевременности поставки энергоносителей, в частности газа, отметил он.
Сейчас городская власть готовится к зиме, "используя современные технологии", но многое в этом вопросе "зависит от государства".
Отопительный сезон будет непростым, а температура в квартирах граждан будет ниже, чем обычно, акцентировал Кличко.
В Украине 7 июня создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Задача штаба –сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую начала Россия в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры, убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котелен, в частности, для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный период Украина не будет продавать газ и уголь за границу.
Для отопительного сезона в украинские ПХГ уже накопили более 10 млрд м³.
Еще в конце апреля правительство Украины приняло решение оставить цены на газ для населения и критически важных предприятий без изменений. 31 мая правительство утвердило цену, по которой газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" будет реализовывать газ производителям тепловой энергии – 7420 грн (с НДС) за 1 тыс. м³.