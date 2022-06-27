Зимой в квартирах киевлян будет холоднее, чем обычно – Кличко

Мэр Киева предупредил, что отопительный сезон может быть сложнее, чем в прошлые годы Фото: EPA

То, как пройдет отопительный сезон, будет зависеть от своевременности поставки энергоносителей, в частности газа, отметил он.

Сейчас городская власть готовится к зиме, "используя современные технологии", но многое в этом вопросе "зависит от государства".

Отопительный сезон будет непростым, а температура в квартирах граждан будет ниже, чем обычно, акцентировал Кличко.