Кабмин внес расходы местных властей по подготовке к отопительному сезону во вторую очередь приоритетности после армии

"Несколько слов о сотрудничестве правительства с регионами. В условиях военного положения средства бюджета в первую очередь направляются на сектор безопасности и обороны. Второй приоритет финансирования касается социальных расходов и критической инфраструктуры. Теперь во вторую очередь приоритетности финансирования мы вносим расходы местных властей, касающиеся подготовки к отопительному сезону, а также ремонтов и обустройства сооружений гражданской защиты, особенно в образовательных учреждениях", – сказал премьер.
По словам Шмыгаля, этот вопрос был обсужден 20 июля на селекторном совещании с главами ОГА.
19 июля Кабмин принял решение зафиксировать цену на газ (по 7,40 грн за м³) для всех производителей тепла до конца мая 2023 года.
По словам премьера, неизменная цена на газ для всех предприятий теплокоммунэнерго позволит местным властям не повышать тарифы ни на тепло, ни на горячее водоснабжение.
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".
Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую Россия начала в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котелен, в частности для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный период Украина не будет продавать газ и уголь за границу.