Кабмин внес расходы местных властей по подготовке к отопительному сезону во вторую очередь приоритетности после армии

В условиях военного положения средства бюджета в первую очередь направляются на сектор безопасности и обороны, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

"Несколько слов о сотрудничестве правительства с регионами. В условиях военного положения средства бюджета в первую очередь направляются на сектор безопасности и обороны. Второй приоритет финансирования касается социальных расходов и критической инфраструктуры. Теперь во вторую очередь приоритетности финансирования мы вносим расходы местных властей, касающиеся подготовки к отопительному сезону, а также ремонтов и обустройства сооружений гражданской защиты, особенно в образовательных учреждениях", – сказал премьер.

По словам Шмыгаля, этот вопрос был обсужден 20 июля на селекторном совещании с главами ОГА.

19 июля Кабмин принял решение зафиксировать цену на газ (по 7,40 грн за м³) для всех производителей тепла до конца мая 2023 года.

По словам премьера, неизменная цена на газ для всех предприятий теплокоммунэнерго позволит местным властям не повышать тарифы ни на тепло, ни на горячее водоснабжение.