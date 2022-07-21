Только 11% украинских школ имеют собственное укрытие – ГСЧС

"Учитывая реалии, к началу офлайн-обучения сегодня готовы только 23% образовательных учреждений страны", – отметил Крук, добавив, что большинству учащихся и педагогов в случае воздушной тревоги придется размещаться в простых укрытиях.
По его словам, необходимо повысить темпы подготовки учебных заведений и ускорить проведение комиссионных обследований зданий и сооружений. Крук отметил, что ответственность за организацию укрытий для населения возлагается на местные государственные администрации и органы местного самоуправления.
Он также добавил, что дети в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской, частично Сумской и Черниговской областях в новом учебном году будут учиться дистанционно.
Кабинет Министров рекомендовал начать учебный год в школах Украины в очном режиме с 1 сентября, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа. На прифронтовых и оккупированных территориях допускается онлайн-формат обучения.
В Офисе президента отмечали, что в случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать его в укрытии.
Шмыгаль призвал органы местного самоуправления завершить подготовку школ и убежищ в них для обеспечения очного обучения до 1 сентября.
После открытого вторжения в Украину российских войск за границу выехали более 600 тыс. украинских школьников.