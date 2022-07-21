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Только 11% украинских школ имеют собственное укрытие – ГСЧС

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ГСЧС призвала местные власти ускорить темпы подготовки школ к началу учебного года
ГСЧС призвала местные власти ускорить темпы подготовки школ к началу учебного года
Фото: EPA

Только 11% учебных заведений Украины имеют собственные сооружения гражданской защиты. Об этом 20 июля заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Сергей Крук на совещании с руководителями областных администраций и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, информирует пресс-служба ГСЧС.

"Учитывая реалии, к началу офлайн-обучения сегодня готовы только 23% образовательных учреждений страны", – отметил Крук, добавив, что большинству учащихся и педагогов в случае воздушной тревоги придется размещаться в простых укрытиях. 

По его словам, необходимо повысить темпы подготовки учебных заведений и ускорить проведение комиссионных обследований зданий и сооружений. Крук отметил, что ответственность за организацию укрытий для населения возлагается на местные государственные администрации и органы местного самоуправления.

Он также добавил, что дети в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской, частично Сумской и Черниговской областях в новом учебном году будут учиться дистанционно.

Контекст:

Кабинет Министров рекомендовал начать учебный год в школах Украины в очном режиме с 1 сентября, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа. На прифронтовых и оккупированных территориях допускается онлайн-формат обучения.

В Офисе президента отмечали, что в случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать его в укрытии.

Шмыгаль призвал органы местного самоуправления завершить подготовку школ и убежищ в них для обеспечения очного обучения  до 1 сентября.

После открытого вторжения в Украину российских войск за границу выехали более 600 тыс. украинских школьников.

Теги: Украина, ГСЧС, вторжение, учебный год, российская агрессия, школьники, убежище, война России против Украины, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Сергей Крук, школа
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