Только 11% украинских школ имеют собственное укрытие – ГСЧС

"Учитывая реалии, к началу офлайн-обучения сегодня готовы только 23% образовательных учреждений страны", – отметил Крук, добавив, что большинству учащихся и педагогов в случае воздушной тревоги придется размещаться в простых укрытиях.

По его словам, необходимо повысить темпы подготовки учебных заведений и ускорить проведение комиссионных обследований зданий и сооружений. Крук отметил, что ответственность за организацию укрытий для населения возлагается на местные государственные администрации и органы местного самоуправления.

Он также добавил, что дети в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской, частично Сумской и Черниговской областях в новом учебном году будут учиться дистанционно.