Шмыгаль ждет, что местные власти до конца лета подготовят школы к очной учебе

Во всех учебных заведениях должны быть подготовлены бомбоубежища, требует Кабмин Фото: ЕРА

Во время поездки в Черниговскую область глава правительства осмотрел лицей для одаренной молодежи. Здание значительно пострадало от российских бомбардировок, но в нем уже ведутся восстановительные работы, говорится в сообщении.

По словам премьера, родители учеников заинтересованы в том, чтобы их дети начали образовательный год офлайн. А в тех областях, где это категорически невозможно, будет применяться смешанная система обучения, написал Шмыгаль.

Он уточнил, что во всех учебных заведениях к 1 сентября должны быть подготовлены бомбоубежища.

"Правильно обустроенные укрытия с принудительной вентиляцией, обогревом, соответствующими возможностями проводить обучение по необходимости – это те вещи, которые мы требуем от общин и руководителей областных военных администраций", – отметил премьер.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию о запрете очного обучения во всех учебных заведениях Украины до окончания военного положения и военных действий. Он подчеркнул, что субъекты образовательной деятельности имеют право самостоятельно принимать решения в этом вопросе.

"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", – заявил президент.