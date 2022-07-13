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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль ждет, что местные власти до конца лета подготовят школы к очной учебе

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Во всех учебных заведениях должны быть подготовлены бомбоубежища, требует Кабмин
Во всех учебных заведениях должны быть подготовлены бомбоубежища, требует Кабмин
Фото: ЕРА

Органы местного самоуправления должны до 1 сентября завершить подготовку школ и убежищ в них для обеспечения очного обучения. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Во время поездки в Черниговскую область глава правительства осмотрел лицей для одаренной молодежи. Здание значительно пострадало от российских бомбардировок, но в нем уже ведутся восстановительные работы, говорится в сообщении.

По словам премьера, родители учеников заинтересованы в том, чтобы их дети начали образовательный год офлайн. А в тех областях, где это категорически невозможно, будет применяться смешанная система обучения, написал Шмыгаль.

Он уточнил, что во всех учебных заведениях к 1 сентября должны быть подготовлены бомбоубежища.

"Правильно обустроенные укрытия с принудительной вентиляцией, обогревом, соответствующими возможностями проводить обучение по необходимости – это те вещи, которые мы требуем от общин и руководителей областных военных администраций", – отметил премьер.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию о запрете очного обучения во всех учебных заведениях Украины до окончания военного положения и военных действий. Он подчеркнул, что субъекты образовательной деятельности имеют право самостоятельно принимать решения в этом вопросе.

"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", – заявил президент.

Контекст:

Кабинет Министров рекомендовал начать учебный год в школах Украины в очном режиме с 1 сентября, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа. На прифронтовых и оккупированных территориях допускается онлайн-формат обучения.

В Офисе президента отмечали, что в случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать его в укрытии.

После открытого вторжения в Украину российских войск за границу выехали более 600 тыс. украинских школьников.

Теги: Кабинет Министров, образование, война России против Украины, школы, Денис Шмыгаль
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