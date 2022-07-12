Зеленский ответил на петицию с требованием запретить в Украине очное обучение при военном положении

Обращение было опубликовано на сайте президента 8 июня, необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей петиция набрала в первых числах июля. На 12 июля собрано 26 654 подписи.
"Конституция Украины обязывает меня действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины. [...] Государственную политику в сфере образования определяет Верховная Рада Украины, а реализуют Кабинет Министров Украины, центральный орган исполнительной власти в сфере образования и науки, другие центральные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления", – ответил Зеленский.
Он подчеркнул, что субъект образовательной деятельности имеет право "самостоятельно, независимо и ответственно принимать решения относительно академических, организационных, финансовых, кадровых и других вопросов" в зависимости от ситуации.
"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", – заявил президент.
Кабинет Министров рекомендовал начать учебный год в школах Украины в очном режиме с 1 сентября, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа. На прифронтовых и оккупированных территориях допускается онлайн-формат обучения.
В Офисе президента отмечали, что в случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать его в укрытии.
После открытого вторжения в Украину российских войск за границу выехали более 600 тыс. украинских школьников.