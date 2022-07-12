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ПОЛИТИКА

Зеленский ответил на петицию с требованием запретить в Украине очное обучение при военном положении

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Зеленский переадресовал обращение в Кабмин
Зеленский переадресовал обращение в Кабмин
Фото: president.gov.ua

12 июля президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию о запрете очного обучения во всех учебных заведениях Украины до окончания военного положения и военных действий.

Обращение было опубликовано на сайте президента 8 июня, необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей петиция набрала в первых числах июля. На 12 июля собрано 26 654 подписи.

"Конституция Украины обязывает меня действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины. [...] Государственную политику в сфере образования определяет Верховная Рада Украины, а реализуют Кабинет Министров Украины, центральный орган исполнительной власти в сфере образования и науки, другие центральные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления", – ответил Зеленский.

Он подчеркнул, что субъект образовательной деятельности имеет право "самостоятельно, независимо и ответственно принимать решения относительно академических, организационных, финансовых, кадровых и других вопросов" в зависимости от ситуации.

"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", – заявил президент.

Контекст:

Кабинет Министров рекомендовал начать учебный год в школах Украины в очном режиме с 1 сентября, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа. На прифронтовых и оккупированных территориях допускается онлайн-формат обучения.

В Офисе президента отмечали, что в случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать его в укрытии.

После открытого вторжения в Украину российских войск за границу выехали более 600 тыс. украинских школьников.

Теги: конституция, Кабинет Министров, образование, самоуправление, петиция, военное положение, учебный год, политика, Владимир Зеленский, школьники, президент, премьер-министр, Денис Шмыгаль, обращение, школа
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