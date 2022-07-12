Зеленский ответил на петицию с требованием запретить в Украине очное обучение при военном положении

Обращение было опубликовано на сайте президента 8 июня, необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей петиция набрала в первых числах июля. На 12 июля собрано 26 654 подписи.

"Конституция Украины обязывает меня действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины. [...] Государственную политику в сфере образования определяет Верховная Рада Украины, а реализуют Кабинет Министров Украины, центральный орган исполнительной власти в сфере образования и науки, другие центральные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления", – ответил Зеленский.

Он подчеркнул, что субъект образовательной деятельности имеет право "самостоятельно, независимо и ответственно принимать решения относительно академических, организационных, финансовых, кадровых и других вопросов" в зависимости от ситуации.

"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", – заявил президент.