Арестович попросил обращаться к нему "кошевой атаман"

Арестович опубликовал скриншот петиции на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

"Присвоить звание Гетьмана Украины Владимиру Александровичу Зеленскому, присвоить звания кошевого атамана Украины Алексею Николаевичу Арестовичу", – говорится в петиции.

На момент публикации Арестовичем скриншота количество проголосовавших "за" составляло 38. Чтобы петицию рассмотрел президент, она должна набрать 25 тыс. голосов.

"Прошу теперь ко мне только так и обращаться, посполитые", – написал Арестович.

Петиция была подана 3 июня. На утро 8 июня она набрала 1052 голоса.

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Контекст:

Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузии. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.