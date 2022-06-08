Арестович попросил обращаться к нему "кошевой атаман"

Арестович опубликовал скриншот петиции на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
"Присвоить звание Гетьмана Украины Владимиру Александровичу Зеленскому, присвоить звания кошевого атамана Украины Алексею Николаевичу Арестовичу", – говорится в петиции.
На момент публикации Арестовичем скриншота количество проголосовавших "за" составляло 38. Чтобы петицию рассмотрел президент, она должна набрать 25 тыс. голосов.
"Прошу теперь ко мне только так и обращаться, посполитые", – написал Арестович.
Петиция была подана 3 июня. На утро 8 июня она набрала 1052 голоса.
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Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузии. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.
Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.