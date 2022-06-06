"Извините". Арестович показал, как выглядят его подписчики без чувства юмора

"Подписчики без чувства юмора смотрят очередной пост", – говорится в шапке профиля.

На картинке, прикрепленной советником главы Офиса президента, изображены две мурены.

"Извините", – написал Арестович.

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Контекст:

Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.