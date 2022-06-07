"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине

Арестович: Все мы хотим, чтобы было нормально, а ненормально – не было Фото: alexey.arestovich / Instagram

"Все мы хотим, чтобы было нормально, а ненормально – не было. Многие умные и неравнодушные люди предлагают модерный подход к строительству/эксплуатации государства и общества. Особенно, говорят, это важно во время войны. Многие указывают на то, что если бы мы действовали конструктивно, удалось бы избежать многих ошибок",– отметил он.

По мнению Арестовича, те, кто так рассуждает, "по-своему правы".

"Но мудрость состоит в том, чтобы понять: мы платим цену за коллективные наработки всего нашего народа", – заявил он.

Арестович отметил, что в Украине царит кумовство на всех уровнях. Он добавил, что таков общественный договор в стране: опираться на ближний круг проверенных людей. Из этого, как отметил советник главы Офиса президента Украины, проистекают два неприятных следствия: никого не наказывают и выбирают кадры по принципу "верность выше способностей".

"Чтобы этот договор, который закладывался столетиями, сломать и выстроить что-то конструктивное, нужны и сверхусилия и личности с пониманием и волей соответствующего масштаба. Потому что придется менять культуру (!) целого народа. Основным направлением реформ у нас должны быть реформы, способствующие развитию общественного доверия, доверия друг к другу, к незнакомому человеку и высвобождения (и поощрения!) творческого потенциала человека, когда отбираются и взращиваются кадры, способные видеть, желать, делать. А не просто быть своим парнем и обеспечивать там какой-то минимальный движ, на троечку", – заявил он.

Арестович отметил, что нужно "выплатить коллективную карму".

"Вот и платим. В том числе кровью. И не нужно думать, что это исключительно проблема лиц, принимающихся решения, думать так – позиция жертвы, которая эту карму усугубляет. Это наша общая история. Все и платим", – заявил он.

Пост Арестович сопроводил картинкой с текстом: "Покупаешь матрас с эффектом памяти. Матрас: "Помнишь, ты в пионерлагере пригласил девочку на танец и она отказалась".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)