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07 июня, 2022
 
Новости

"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине

Арестович: Все мы хотим, чтобы было нормально, а ненормально не было
Арестович: Все мы хотим, чтобы было нормально, а ненормально – не было
Фото: alexey.arestovich / Instagram

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 7 июня в Instagram заявил, что в Украине необходимо менять подход в формировании кадров.

"Все мы хотим, чтобы было нормально, а ненормально – не было. Многие умные и неравнодушные люди предлагают модерный подход к строительству/эксплуатации государства и общества. Особенно, говорят, это важно во время войны. Многие указывают на то, что если бы мы действовали конструктивно, удалось бы избежать многих ошибок",– отметил он.

По мнению Арестовича, те, кто так рассуждает, "по-своему правы".

"Но мудрость состоит в том, чтобы понять: мы платим цену за коллективные наработки всего нашего народа", – заявил он.

Арестович отметил, что в Украине царит кумовство на всех уровнях. Он добавил, что таков общественный договор в стране: опираться на ближний круг проверенных людей. Из этого, как отметил советник главы Офиса президента Украины, проистекают два неприятных следствия: никого не наказывают и выбирают кадры по принципу "верность выше способностей".

"Чтобы этот договор, который закладывался столетиями, сломать и выстроить что-то конструктивное, нужны и сверхусилия и личности с пониманием и волей соответствующего масштаба. Потому что придется менять культуру (!) целого народа. Основным направлением реформ у нас должны быть реформы, способствующие развитию общественного доверия, доверия друг к другу, к незнакомому человеку и высвобождения (и поощрения!) творческого потенциала человека, когда отбираются и взращиваются кадры, способные видеть, желать, делать. А не просто быть своим парнем и обеспечивать там какой-то минимальный движ, на троечку", – заявил он.

Арестович отметил, что нужно "выплатить коллективную карму".

"Вот и платим. В том числе кровью. И не нужно думать, что это исключительно проблема лиц, принимающихся решения, думать так – позиция жертвы, которая эту карму усугубляет. Это наша общая история. Все и платим", – заявил он.

Пост Арестович сопроводил картинкой с текстом: "Покупаешь матрас с эффектом памяти. Матрас: "Помнишь, ты в пионерлагере пригласил девочку на танец и она отказалась".

Контекст:

Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузии. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.

Теги: Украина, война, реформы, Алексей Арестович, история, советник, реформа, кадры
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