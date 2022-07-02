ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На change.org зарегистрировали петицию с требованием выгнать Россию из ООН

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия единственная страна, не прошедшая процедуру приема в ООН по ст. 4
Россия – единственная страна, не прошедшая процедуру приема в ООН по ст. 4
Фото: depositphotos.com

На глобальной платформе change.org зарегистрирована петиция с призывом выгнать Россию из Организации Объединенных Наций. В тексте петиции сказано, что Россия не прошла процедуру приема в ООН по статье 4 Устава ООН.

"Согласно ст. 23 Устава ООН Россия не является постоянным членом Совета Безопасности ООН! В действующем уставе ООН сказано, что Советский Союз все еще существует, а Россия вообще не упоминается. Просим [генерального секретаря ООН] Антониу Гутерриша и ДГАКУ (департамент по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению. – "ГОРДОН") ООН предоставить документы, согласно которым Россия занимает место в ООН. При отсутствии таких документов должна быть инициирована процедура вступления России в ООН в соответствии со ст. 4. В статье четко сказано, что в ООН может быть принята только миролюбивая страна, что невозможно до прекращения российской агрессии против Украины", – отмечают авторы.

Они подчеркнули, что такой курс действий устранит право вето России в ООН, которое блокирует многие мирные резолюции, и восстановит мир и порядок в международном сообществе. Во время выступления на заседании Совбеза ООН 28 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию полномочий в Генеральной Ассамблее ООН и отобрать у нее место постоянного члена Совета Безопасности ООН.

"Наша организация в поддержку президента Владимира Зеленского создала петицию, в которой мы требуем от ООН предоставить документы, на основании которых Россия занимает место в Совбезе ООН и в ООН вообще. В случае отсутствия таких документов – мы требуем начать процедуру принятия России в ООН, что в соответствии со ст. 4 Устава ООН невозможно без прекращения войны в Украине!" – объяснили на своей странице в Facebook организаторы петиции.

Подписать петицию можно по ссылке https://www.change.org/p/kick-russia-from-un.

Скриншот: Громадський Хаб / Facebook
Скриншот: Громадський Хаб / Facebook

Теги: Россия, ООН, петиция, Совет Безопасности ООН
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском
"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб
"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб
  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины
  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео
"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио
"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио
Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото
Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото
"Но уж такая красивая", "Куколка сладенькая". Жена Александра Зинченко показала их 11-месячную дочь
"Но уж такая красивая", "Куколка сладенькая". Жена Александра Зинченко показала их 11-месячную дочь
Роднянский: Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами
Роднянский: Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами
"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"
"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович высказался о вероятности наступления белорусов на Украину (230105)
2
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото (90733)
3
"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину (88154)
4
"Сексуальная женщина". 63-летняя Мадонна снялась с расставленными ногами и на четвереньках (79059)
5
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь (73068)
6
В сети показали 91-летнего Горбачева лежащим на койке в московской больнице. Российские СМИ сообщили его диагноз (60510)
7
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко (59695)
8
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском (55858)
 
 
 
 