На change.org зарегистрировали петицию с требованием выгнать Россию из ООН

"Согласно ст. 23 Устава ООН Россия не является постоянным членом Совета Безопасности ООН! В действующем уставе ООН сказано, что Советский Союз все еще существует, а Россия вообще не упоминается. Просим [генерального секретаря ООН] Антониу Гутерриша и ДГАКУ (департамент по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению. – "ГОРДОН") ООН предоставить документы, согласно которым Россия занимает место в ООН. При отсутствии таких документов должна быть инициирована процедура вступления России в ООН в соответствии со ст. 4. В статье четко сказано, что в ООН может быть принята только миролюбивая страна, что невозможно до прекращения российской агрессии против Украины", – отмечают авторы.

Они подчеркнули, что такой курс действий устранит право вето России в ООН, которое блокирует многие мирные резолюции, и восстановит мир и порядок в международном сообществе. Во время выступления на заседании Совбеза ООН 28 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию полномочий в Генеральной Ассамблее ООН и отобрать у нее место постоянного члена Совета Безопасности ООН.

"Наша организация в поддержку президента Владимира Зеленского создала петицию, в которой мы требуем от ООН предоставить документы, на основании которых Россия занимает место в Совбезе ООН и в ООН вообще. В случае отсутствия таких документов – мы требуем начать процедуру принятия России в ООН, что в соответствии со ст. 4 Устава ООН невозможно без прекращения войны в Украине!" – объяснили на своей странице в Facebook организаторы петиции.

Подписать петицию можно по ссылке https://www.change.org/p/kick-russia-from-un.