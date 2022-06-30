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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Миссия ООН задокументировала и подтвердила убийства мирных граждан в более чем 30 населенных пунктах Украины

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Согласно данным Национальной полиции Украины, за время полномасштабного вторжения России оккупанты убили не менее 12 тыс. гражданских
Согласно данным Национальной полиции Украины, за время полномасштабного вторжения России оккупанты убили не менее 12 тыс. гражданских
Фото: ЕРА

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине за период с 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России, до 15 мая задокументировала и подтвердила убийства мирных граждан в более чем 30 населенных пунктах Украины.

Об этом говорится в докладе миссии, опубликованном 29 июня. 

"Управление верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало и подтвердило утверждения о незаконных убийствах, включая суммарные казни гражданских лиц, в более чем 30 населенных пунктах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей, совершенных в конце февраля и марте, когда эти территории находились под контролем российских вооруженных сил. Только в Буче (Киевская область) УВКПЧ зафиксировало незаконные убийства, включая массовые казни, по меньшей мере 50 гражданских лиц", – говорится в докладе. 

В миссии отмечают, что большинство жертв в Буче – мужчины, но были также женщины и дети. Работы по эксгумации и идентификации останков в городе еще не завершены, поэтому весь масштаб убийств в Буче еще предстоит оценить, говорится в отчете. 

Также миссия задокументировала 248 случаев незаконного задержания и расследует "все новые и новые" сообщения о сексуальном насилии.

В отчете сказано, что правильно оценить масштабы нарушений сложно, поскольку пострадавшие от сексуального насилия часто не хотят или не могут быть опрошены. 

Однако УВКПЧ подтвердило 23 случая сексуального насилия, "в основном приписываемых российским вооруженным силам". 

"Они произошли в разных регионах Украины, включая Киевскую и Черниговскую области. Женщины и девочки составляют большинство жертв, причем изнасилование, включая групповое изнасилование, является наиболее распространенной формой сексуального насилия в условиях конфликта", – говорится в докладе. 

Также в категории таких правонарушений, задокументированных миссией ООН, – "принуждение к публичному обнажению" предположительных нарушителей закона как на подконтрольной властям Украины территории, так и на оккупированной.

Контекст:

Российские оккупанты с самого начала вторжения в Украину регулярно совершают военные преступления против гражданского населения, особенно на оккупированных территориях. В частности, правозащитная организация Human Rights Watch зафиксировала расстрелы и изнасилования мирных жителей в населенных пунктах Киевской, Харьковской и Черниговской областей, находившихся под контролем российских оккупантов.

По состоянию на 27 июня ООН подтвердила гибель 4731 человека, еще 5900 человек получили ранения. "В реальности число жертв гораздо выше, поскольку в эти данные включен лишь случаи, которые миссия смогла точно подтвердить", – говорится в сообщении. Согласно данным Национальной полиции Украины на 14 июня, за время полномасштабного вторжения России оккупанты убили более 12 тыс. мирных граждан, только в Киевской области погибло более 1500 гражданских.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ООН, изнасилование, Киевская область, вторжение, дети, война России против Украины, задержание, конфликт, пострадавшие, женщины, погибшие, эксгумация, российские оккупанты
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