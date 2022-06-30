Миссия ООН задокументировала и подтвердила убийства мирных граждан в более чем 30 населенных пунктах Украины

Согласно данным Национальной полиции Украины, за время полномасштабного вторжения России оккупанты убили не менее 12 тыс. гражданских Фото: ЕРА

Об этом говорится в докладе миссии, опубликованном 29 июня.

"Управление верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало и подтвердило утверждения о незаконных убийствах, включая суммарные казни гражданских лиц, в более чем 30 населенных пунктах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей, совершенных в конце февраля и марте, когда эти территории находились под контролем российских вооруженных сил. Только в Буче (Киевская область) УВКПЧ зафиксировало незаконные убийства, включая массовые казни, по меньшей мере 50 гражданских лиц", – говорится в докладе.

В миссии отмечают, что большинство жертв в Буче – мужчины, но были также женщины и дети. Работы по эксгумации и идентификации останков в городе еще не завершены, поэтому весь масштаб убийств в Буче еще предстоит оценить, говорится в отчете.

Также миссия задокументировала 248 случаев незаконного задержания и расследует "все новые и новые" сообщения о сексуальном насилии.

В отчете сказано, что правильно оценить масштабы нарушений сложно, поскольку пострадавшие от сексуального насилия часто не хотят или не могут быть опрошены.

Однако УВКПЧ подтвердило 23 случая сексуального насилия, "в основном приписываемых российским вооруженным силам".

"Они произошли в разных регионах Украины, включая Киевскую и Черниговскую области. Женщины и девочки составляют большинство жертв, причем изнасилование, включая групповое изнасилование, является наиболее распространенной формой сексуального насилия в условиях конфликта", – говорится в докладе.

Также в категории таких правонарушений, задокументированных миссией ООН, – "принуждение к публичному обнажению" предположительных нарушителей закона как на подконтрольной властям Украины территории, так и на оккупированной.