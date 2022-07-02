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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина обратилась в Международный суд ООН в связи с нарушением РФ Конвенции о геноциде – Кулеба

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Международный суд ООН уже обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине, но российские власти отказались выполнять это решение
Международный суд ООН уже обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине, но российские власти отказались выполнять это решение
Фото: CIJ_ICJ / Twitter

Украина 1 июля подала в Международный суд ООН меморандум о безосновательных обвинениях Украины в "геноциде" со стороны РФ, которыми она оправдывает собственные действия. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

"Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию о геноциде, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в "геноциде", – написал министр.

По его словам, это важный шаг для привлечения РФ к ответственности и возмещению причиненного ущерба.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". 7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде. Россия отказалась от участия в них

16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.

Контекст:

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в нескольких международных инстанциях.

В частности, Украина обратилась в Европейский суд по правам человека. 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил эти меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан. 

15 марта ПАСЕ на экстренной сессии единогласно приняла резолюцию об исключении России из Совета Европы. В связи с этим Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против Российской Федерации.

Помимо этого, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследованияВ связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран. В ходе расследования Хан несколько раз лично посетил Украину

Теги: ООН, МИД Украины, геноцид, Дмитрий Кулеба, Международный суд ООН, преступление, война России против Украины, конвенция, иск
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