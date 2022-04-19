Россия проигнорировала решение суда ООН. Безнаказанность привела к полномасштабной войне – МИД Украины

"Пять лет назад, 19 апреля 2017 года, Международный суд ООН по делу "Украина против Российской Федерации" своим приказом обязал Россию "воздержаться от введения или поддержки ограничений относительно возможности крымских татар сохранить собственные представительские институты, включая Меджлис крымскотатарского народа", и "обеспечить доступность образования на украинском языке", – сказано в нем.

Украинские дипломаты отметили, что на следующий год российские оккупанты запретили Меджлис крымскотатарского народа, продолжили репрессии против коренного народа Крыма, что стало "очередным свидетельством грубого нарушения Россией международного гуманитарного права и прав человека, проявлением расовой дискриминации, элементом масштабной кампании запугиваний и преследований несогласных с оккупацией полуострова".

"Министерство иностранных дел Украины осуждает сознательное игнорирование Российской Федерацией приказа МС ООН и продолжение ею наступления на права этнических украинцев и крымских татар во временно оккупированном Крыму. [...] Безнаказанность России за ее преступления привела к сознательному наращиванию агрессии, вплоть до полномасштабной войны против нашего государства, и совершению зверств в Украине с целью уничтожить украинский народ, его культуру, самобытность и в конечном счете – украинское государство", – объяснили в МИД.

В ведомстве назвали происходившее в Буче, Бородянке и других населенных пунктах Киевской области во время оккупации, "свидетельством военных преступлений РФ и российской агонии жестоко уничтожить всех и все украинское".

"Благодарим наших партнеров за всю поддержку нашего государства в противостоянии вооруженной агрессии России. Призываем мировое сообщество продолжать давление на Россию с целью прекращения войны в отношении Украины, притеснений украинцев и крымских татар в Крыму, а также выполнения приказа МС ООН", – заявили в МИД Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

19 апреля 2017 года Международный суд ООН отказал Украине во временных мерах по обеспечению иска против России согласно Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. При этом суд согласился ввести меры по иску Украины против России о защите национальных меньшинств в оккупированном Крыму.