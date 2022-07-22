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В июне весь экспорт Украины составил $3,2 млрд – почти вдвое меньше показателей до войны – Шмыгаль

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В июне весь экспорт Украины был на 20% больше, чем в марте, отметил Шмыгаль
В июне весь экспорт Украины был на 20% больше, чем в марте, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Вопрос разблокировки морских портов для экономики Украины – вопрос на миллиарды американских долларов. Об этом на заседании Кабмина 22 июля сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись его выступления опубликована в Telegram главы правительства.

"В июне весь экспорт Украины составлял $3,2 млрд. Это на 20% больше, чем в марте. Но все равно почти вдвое меньше показателей до войны", – сказал премьер.

Особенно актуален этот экспортный вопрос сегодня, продолжил Шмыгаль, когда в Украине полным ходом идет жатва.

"Уже сейчас нашими аграриями собрано 6,5 млн тонн нового урожая. Всего в этом году урожай зерновых и масличных культур ожидается на уровне 65–70 млн тонн. По хорошим сценариям – это около 70% от показателя 2020–2021 годов", – отметил глава Кабмина.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.

В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

Украина вела переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.

22 июля в Стамбуле была достигнута договоренность о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов. Итоговый документ подписали президент Турции Реджеп Эрдоган, глава ООН Антониу Гутерриш, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны Турции Хулуси Акар. По словам Эрдогана, соглашение будет введено в действие в течение следующих нескольких недель и должно вернуть объемы экспорта украинского продовольствия через морские порты к довоенному уровню.

Теги: Россия, Украина, экономика, правительство, экспорт, урожай, война России против Украины, блокирование, премьер-министр, Денис Шмыгаль, морские порты Украины, заседание, Кабмин, зерно
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