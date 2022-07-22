В июне весь экспорт Украины составил $3,2 млрд – почти вдвое меньше показателей до войны – Шмыгаль

В июне весь экспорт Украины был на 20% больше, чем в марте, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

"В июне весь экспорт Украины составлял $3,2 млрд. Это на 20% больше, чем в марте. Но все равно почти вдвое меньше показателей до войны", – сказал премьер.

Особенно актуален этот экспортный вопрос сегодня, продолжил Шмыгаль, когда в Украине полным ходом идет жатва.

"Уже сейчас нашими аграриями собрано 6,5 млн тонн нового урожая. Всего в этом году урожай зерновых и масличных культур ожидается на уровне 65–70 млн тонн. По хорошим сценариям – это около 70% от показателя 2020–2021 годов", – отметил глава Кабмина.