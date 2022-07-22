В июне весь экспорт Украины составил $3,2 млрд – почти вдвое меньше показателей до войны – Шмыгаль

"В июне весь экспорт Украины составлял $3,2 млрд. Это на 20% больше, чем в марте. Но все равно почти вдвое меньше показателей до войны", – сказал премьер.
Особенно актуален этот экспортный вопрос сегодня, продолжил Шмыгаль, когда в Украине полным ходом идет жатва.
"Уже сейчас нашими аграриями собрано 6,5 млн тонн нового урожая. Всего в этом году урожай зерновых и масличных культур ожидается на уровне 65–70 млн тонн. По хорошим сценариям – это около 70% от показателя 2020–2021 годов", – отметил глава Кабмина.
После начала полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.
В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
Украина вела переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.
22 июля в Стамбуле была достигнута договоренность о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов. Итоговый документ подписали президент Турции Реджеп Эрдоган, глава ООН Антониу Гутерриш, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны Турции Хулуси Акар. По словам Эрдогана, соглашение будет введено в действие в течение следующих нескольких недель и должно вернуть объемы экспорта украинского продовольствия через морские порты к довоенному уровню.