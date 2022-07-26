Завершение строительства объектов возобновляемой энергетики обеспечит рост экономики – Украинская ветроэнергетическая ассоциация

"Для будущего Украины крайне важно сделать все, чтобы инвесторы, поверившие государству и готовые строить "зеленую" энергетику, могли бы завершить свои проекты. Для этого нужно продлить срок действия технических условий и сроки ввода в эксплуатацию ветроэнергетических проектов, фактически уже находившихся в активной фазе строительства, когда началась война", – сказал председатель правления УВЭА Андрей Конеченков.

В ассоциации подчеркнули, что, если депутаты не продлят срок действия заключенных договоров купли-продажи электроэнергии на два года после окончания военного положения, эти проекты обанкротятся, что подорвет репутацию Украины в глазах иностранных инвесторов и негативно повлияет на их планы по дальнейшим инвестициям в экономику страны.

В УВЕА добавили, что Европа отказывается от российского ископаемого топлива и планирует активно развивать возобновляемые источники энергии, особенно ветроэнергетику, и Украина также должна пойти по этому пути.

"УВЕА обращается к народным депутатам Украины с просьбой спасти проекты ветровой энергетики, которые должны были быть построены в 2022 году и создать условия для достройки 800 МВт ветровой генерации за счет продления срока действия технических условий и договоров купли-продажи "зеленой" электроэнергии", – подытожили в УВЭА.