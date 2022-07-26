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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Завершение строительства объектов возобновляемой энергетики обеспечит рост экономики – Украинская ветроэнергетическая ассоциация

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Профильная ассоциация обратилась к народным депутатам Украины с просьбой спасти проекты ветровой энергетики
Профильная ассоциация обратилась к народным депутатам Украины с просьбой спасти проекты ветровой энергетики
Фото: depositphotos.com

Устойчивое развитие украинской экономики невозможно без ввода в эксплуатацию новых объектов возобновляемой энергетики. Об этом говорится в сообщении Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА).

"Для будущего Украины крайне важно сделать все, чтобы инвесторы, поверившие государству и готовые строить "зеленую" энергетику, могли бы завершить свои проекты. Для этого нужно продлить срок действия технических условий и сроки ввода в эксплуатацию ветроэнергетических проектов, фактически уже находившихся в активной фазе строительства, когда началась война", – сказал председатель правления УВЭА Андрей Конеченков.

В ассоциации подчеркнули, что, если депутаты не продлят срок действия заключенных договоров купли-продажи электроэнергии на два года после окончания военного положения, эти проекты обанкротятся, что подорвет репутацию Украины в глазах иностранных инвесторов и негативно повлияет на их планы по дальнейшим инвестициям в экономику страны.

В УВЕА добавили, что Европа отказывается от российского ископаемого топлива и планирует активно развивать возобновляемые источники энергии, особенно ветроэнергетику, и Украина также должна пойти по этому пути.

"УВЕА обращается к народным депутатам Украины с просьбой спасти проекты ветровой энергетики, которые должны были быть построены в 2022 году и создать условия для достройки 800 МВт ветровой генерации за счет продления срока действия технических условий и договоров купли-продажи "зеленой" электроэнергии", – подытожили в УВЭА.

https://www.facebook.com/ukrwindenergyassociation/posts/pfbid0228WeQUzGgwZVjeMcYT4mzSZwuGxdcBm9tm83CX7VvSxzGATApqZnLkx1DoWZLKC3l

Контекст:

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что российская агрессия вывела из строя более 50% тепловых мощностей, 30% солнечной и более 90% ветряной генерации. Об этом писало 15 июня агентство "Интерфакс-Украина".

Украина представила в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. В общей сложности инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в $130 млрд.

Теги: Верховная Рада, инвестиции, энергетика, электроэнергия, зеленая энергетика
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