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Иностранные инвесторы рассчитывают на продление условий для инвестирования в "зеленую" энергетику Украины на шесть месяцев после войны – Ветроэнергетическая ассоциация

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Российская агрессия вывела из строя более 90% украинской ветряной генерации
Российская агрессия вывела из строя более 90% украинской ветряной генерации
Фото: depositphotos.com

Иностранные инвесторы, вкладывавшие средства в развитие "зеленой" энергетики Украины, ждут от государства возможности получить "зеленый" тариф во время военного положения и на шестимесячный период после его окончания для того, чтобы завершить начатое строительство ветроэлектростанций. Об этом в эфире национального телемарафона, который транслирует в том числе Общественное, заявил 19 июля председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков.

Он отметил, что до начала полномасштабного вторжения России в Украину инвесторы имели четкое понимание, что они получат от государства для своих проектов ветроэлектростанций до конца 2022 года.

"Так как они из-за военных действий не успели [достроиться], то действие "зеленого" тарифа должно быть продлено на определенный срок", – сказал Конеченков.

По его словам, если военное положение может быть отменено до конца 2022 года, инвесторы предлагают государству продлить срок выдачи "зеленого" тарифа для ветроэлектростанций на полгода.

"Если война закончится через шесть месяцев, то к середине 2023 года они должны успеть получить "зеленый" тариф", – сообщил председатель правления УВЭА.

Он отметил, что таким образом государство сможет поддержать намерения инвесторов по строительству ветроэлектростанций, а они смогут рассчитывать на выполнение финансовых обязательств перед своими кредиторами.

"Для того, чтобы и государство не тратило больше, чем нужно, денег, и, с другой стороны, инвесторы не ушли из Украины, а могли выполнить свои все обязательства перед банками и выплатить соответствующие деньги", – подчеркнул Конеченков.

Контекст:

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что российская агрессия вывела из строя более 50% тепловых мощностей, 30% солнечной и более 90% ветряной генерации. Об этом писало 15 июня агентство "Интерфакс-Украина".

Украина представила в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. В общей сложности инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в $130 млрд.

Теги: Украина, инвестиции, война, энергетика, тарифы, военное положение, деньги, российская агрессия, зеленая энергетика, зеленый тариф
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