Иностранные инвесторы рассчитывают на продление условий для инвестирования в "зеленую" энергетику Украины на шесть месяцев после войны – Ветроэнергетическая ассоциация

Он отметил, что до начала полномасштабного вторжения России в Украину инвесторы имели четкое понимание, что они получат от государства для своих проектов ветроэлектростанций до конца 2022 года.

"Так как они из-за военных действий не успели [достроиться], то действие "зеленого" тарифа должно быть продлено на определенный срок", – сказал Конеченков.

По его словам, если военное положение может быть отменено до конца 2022 года, инвесторы предлагают государству продлить срок выдачи "зеленого" тарифа для ветроэлектростанций на полгода.

"Если война закончится через шесть месяцев, то к середине 2023 года они должны успеть получить "зеленый" тариф", – сообщил председатель правления УВЭА.

Он отметил, что таким образом государство сможет поддержать намерения инвесторов по строительству ветроэлектростанций, а они смогут рассчитывать на выполнение финансовых обязательств перед своими кредиторами.

"Для того, чтобы и государство не тратило больше, чем нужно, денег, и, с другой стороны, инвесторы не ушли из Украины, а могли выполнить свои все обязательства перед банками и выплатить соответствующие деньги", – подчеркнул Конеченков.