Отказ от обязательств в "зеленой" энергетике подорвет международный имидж Украины – заявление профильных ассоциаций

Ассоциации предостерегают, что подобные принудительные изменения на рынке приведут к арбитражным искам, нарушат гарантии государства и приведут к негативному влиянию на имидж Украины Фото: depositphotos.com

"Ассоциации предоставили исчерпывающую аргументацию по поводу последствий, с которыми может столкнуться рынок ВИЭ после изменения системы поддержки сектора, в частности отмены действующей системы поддержки на основе "зеленых" тарифов (feed-in tariff). Ассоциации предостерегают, что подобные принудительные изменения на рынке приведут к арбитражным искам, нарушат гарантии государства и приведут к негативному влиянию на имидж Украины в процессе дальнейшей подготовки к членству Украины в ЕС", – говорится в заявлении.

Изменения в поддержке производителей из ВИЭ, в частности отмена "зеленого" тарифа, не снимет вопрос дефицита средств Гарантированного покупателя, которые должны быть покрыты за счет других источников, считают в профильных ассоциациях.

Производители "зеленой" энергии надеются, что ГП "Гарантированный покупатель" не станет предлагать государственным органам власти какие-либо схемы или механизмы, предусматривающие изменение системы поддержки сектора возобновляемой энергетики, сказано в заявлении. А ассоциациях также убеждены, что дальнейшие государственные инициативы по внесению каких-либо изменений в функционирование рынка должны рассматриваться с привлечением производителей электроэнергии из ВИЭ, профильных ассоциаций и частных инвесторов.