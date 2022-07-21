ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Отказ от обязательств в "зеленой" энергетике подорвет международный имидж Украины – заявление профильных ассоциаций

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ассоциации предостерегают, что подобные принудительные изменения на рынке приведут к арбитражным искам, нарушат гарантии государства и приведут к негативному влиянию на имидж Украины
Ассоциации предостерегают, что подобные принудительные изменения на рынке приведут к арбитражным искам, нарушат гарантии государства и приведут к негативному влиянию на имидж Украины
Фото: depositphotos.com

Ведущие ассоциации возобновляемой энергетики предостерегают правительство от резкого изменения правил работы рынка "зеленой" энергетики, что может негативно отразиться на имидже Украины и ее инвестиционной привлекательности. Об этом говорится в сообщении Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) на ее странице в Facebook. Авторы опубликовали письмо, которое подписали также Европейско-украинское энергетическое агентство, Украинская ассоциация возобновляемой энергетики и Ассоциация солнечной энергетики.

"Ассоциации предоставили исчерпывающую аргументацию по поводу последствий, с которыми может столкнуться рынок ВИЭ после изменения системы поддержки сектора, в частности отмены действующей системы поддержки на основе "зеленых" тарифов (feed-in tariff). Ассоциации предостерегают, что подобные принудительные изменения на рынке приведут к арбитражным искам, нарушат гарантии государства и приведут к негативному влиянию на имидж Украины в процессе дальнейшей подготовки к членству Украины в ЕС", – говорится в заявлении.

Изменения в поддержке производителей из ВИЭ, в частности отмена "зеленого" тарифа, не снимет вопрос дефицита средств Гарантированного покупателя, которые должны быть покрыты за счет других источников, считают в профильных ассоциациях.

Производители "зеленой" энергии надеются, что ГП "Гарантированный покупатель" не станет предлагать государственным органам власти какие-либо схемы или механизмы, предусматривающие изменение системы поддержки сектора возобновляемой энергетики, сказано в заявлении. А ассоциациях также убеждены, что дальнейшие государственные инициативы по внесению каких-либо изменений в функционирование рынка должны рассматриваться с привлечением производителей электроэнергии из ВИЭ, профильных ассоциаций и частных инвесторов.

https://www.facebook.com/ukrwindenergyassociation/posts/pfbid0JSpHGQpyQgYjAo1UjjNzk2c2pU585Q568dBRTRA9nmVRW2UYEPDGvLSk4L2y3eD4l

Контекст:

Украина представила в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. В общей сложности инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в $130 млрд.

Теги: инвестиции, энергетика, электроэнергия, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага
  "Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага
Племянник Рики Мартина отозвал иск о сексуальном насилии против певца
Племянник Рики Мартина отозвал иск о сексуальном насилии против певца
Жена Анатолия Анатолича рассказала, как относится к первой леди Украины
Жена Анатолия Анатолича рассказала, как относится к первой леди Украины
Дочь актера-пропагандиста Машкова: Хочу увидеть Путина в Гааге. Мои мечты имеют свойство сбываться
Дочь актера-пропагандиста Машкова: Хочу увидеть Путина в Гааге. Мои мечты имеют свойство сбываться
  Стронгмен Вирастюк рассказал, что сделает с Путиным, окажись тот рядом с ним на расстоянии вытянутой руки
  Стронгмен Вирастюк рассказал, что сделает с Путиным, окажись тот рядом с ним на расстоянии вытянутой руки
  Роман Зозуля: Мы эту войну выиграем, а Путин – сукин сын
  Роман Зозуля: Мы эту войну выиграем, а Путин – сукин сын
  Хоук призвал папу римского возглавить марш мира в поддержку Украины
  Хоук призвал папу римского возглавить марш мира в поддержку Украины
"Именно этот портрет предстанет перед глазами при упоминании о Романе". Художник Перец Горький создал портрет Ратушного
"Именно этот портрет предстанет перед глазами при упоминании о Романе". Художник Перец Горький создал портрет Ратушного
"Я верю, что следующее лето для меня будет уже в мирной стране". Саливанчук снялась в платье с патриотическим принтом
"Я верю, что следующее лето для меня будет уже в мирной стране". Саливанчук снялась в платье с патриотическим принтом
Патти Смит в Праге вышла на сцену с украинским флагом
Патти Смит в Праге вышла на сцену с украинским флагом
Галкин ответил на требование "вернуть Аллочку в Россию"
Галкин ответил на требование "вернуть Аллочку в Россию"
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео
  Monatik после возвращения в Украину выступил с концертом в киевском метро. Видео
  Monatik после возвращения в Украину выступил с концертом в киевском метро. Видео
Спирс вживую спела свой дебютный хит Baby One More Time. Видео
Спирс вживую спела свой дебютный хит Baby One More Time. Видео
  "Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева
  "Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева
27-летняя Grosu сообщила о госпитализации
27-летняя Grosu сообщила о госпитализации
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (143637)
2
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (90609)
3
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (83621)
4
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал (59163)
5
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине (46587)
6
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (38796)
7
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео (35750)
8
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео (30838)
 
 
 
 