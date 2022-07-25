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Низкий уровень расчетов с "зеленой" генерацией ставит под угрозу энергобезопасность Украины – нардеп Буймистер

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Людмила Буймистер: Выживание и дальнейшее развитие "зеленой" энергетики это не вопрос денег, а залог национальной безопасности
Людмила Буймистер: Выживание и дальнейшее развитие "зеленой" энергетики – это не вопрос денег, а залог национальной безопасности
Фото: Olexandra Gumeniuk / Facebook

Низкий уровень расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии ставит под угрозу энергетическую безопасность и борьбу с российской энергетической политикой. Об этом заявила внефракционный народный депутат Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.

"На фоне войны и бесчисленных других проблем мы видим, что платежи перед нашей "зеленой" генерацией с марта находятся на таком критическом уровне, что едва покрывают операционные затраты предприятий. Многие компании уже на грани банкротства, и если это произойдет, то дальнейшее укрепление нашей энергетической безопасности и противостояние грязной российской энергетической политике под вопросом", – написала она.

Буймистер добавила, что недавно Министерство энергетики увеличило уровень расчетов с "зеленой" генерацией с 16% до 30%. В то же время компания "Укрэнерго" не производит никаких расчетов с предприятиями ВИЭ, несмотря на наличие средств для этого. Она подчеркнула, что Евросоюз уже утвердил план, предусматривающий отказ от российских энергоресурсов и увеличение инвестиций в "зеленую" энергетику.

"Кому-то может показаться, что затраты на "зеленую" генерацию – сейчас не приоритет. Именно на этом будет настаивать промосковская пропаганда. Но на самом деле выживание и дальнейшее развитие "зеленой" энергетики – это не вопрос денег, а залог национальной безопасности", – подытожила Буймистер.

https://www.facebook.com/milabst/posts/pfbid0QzegQEMXdnpHEX4ZtZ6VvrEwPnc76S69EV24PyzmmQojRHdFqAm6kuC1EQMSYAiol

Контекст:

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что российская агрессия вывела из строя более 50% тепловых мощностей, 30% солнечной и более 90% ветряной генерации. Об этом писало 15 июня агентство "Интерфакс-Украина".

Украина представила в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. В общей сложности инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в $130 млрд.

Теги: инвестиции, энергетика, бизнес, Министерство энергетики, электроэнергия, энергобезопасность, Людмила Буймистер, зеленая энергетика
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