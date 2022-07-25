Низкий уровень расчетов с "зеленой" генерацией ставит под угрозу энергобезопасность Украины – нардеп Буймистер

"На фоне войны и бесчисленных других проблем мы видим, что платежи перед нашей "зеленой" генерацией с марта находятся на таком критическом уровне, что едва покрывают операционные затраты предприятий. Многие компании уже на грани банкротства, и если это произойдет, то дальнейшее укрепление нашей энергетической безопасности и противостояние грязной российской энергетической политике под вопросом", – написала она.

Буймистер добавила, что недавно Министерство энергетики увеличило уровень расчетов с "зеленой" генерацией с 16% до 30%. В то же время компания "Укрэнерго" не производит никаких расчетов с предприятиями ВИЭ, несмотря на наличие средств для этого. Она подчеркнула, что Евросоюз уже утвердил план, предусматривающий отказ от российских энергоресурсов и увеличение инвестиций в "зеленую" энергетику.

"Кому-то может показаться, что затраты на "зеленую" генерацию – сейчас не приоритет. Именно на этом будет настаивать промосковская пропаганда. Но на самом деле выживание и дальнейшее развитие "зеленой" энергетики – это не вопрос денег, а залог национальной безопасности", – подытожила Буймистер.