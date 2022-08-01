Российские оккупанты ударили по Харькову, минимум двое раненых

"Оккупанты нанесли удары по Салтовскому району города Харьков", – написал глава ОВА, призвав местных жителей находиться в укрытиях.

По предварительным данным областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрела пострадали как минимум два человека.

Как уточнил мэр Харькова Игорь Терехов, российские захватчики обстреляли остановку общественного транспорта.

"Сегодня в 7.10 опять был ранен человек, который ждал автобуса. Забрала "скорая". Всего в Салтовском районе несколько приходов. Во дворе многоэтажки был также ранен человек и повреждены автомобили", – отметил городской голова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибло около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля.