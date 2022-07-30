  "Пока не отстроите Харьков и Марик, мы будем вас, суки, кошмарить". Позитив в песне-эмоции "Ничего личного" обратился к россиянам. Видео

Позитив: Пока не отстроите Харьков, Кремень и Марик, мы будем вас, суки, ...бать и кошмарить Фото: positiff / Instagram

В клипе артист под звуки сирены поет о преступлениях, которые совершают российские оккупанты в Украине, предупреждая о том, что за все придется ответить и все разрушенные города отстроить.

"Ничего личного, скорей б ваш Путин сдох, а так "обычно" все – убили маму, погибли дети, – поется в песне. – Пока не отстроите Харьков, Кремень и Марик, мы будем вас, суки, ...бать и кошмарить"

"Так правдиво, без приукрашивания, вы Алексей, озвучили все мысли украинцев. Спасибо большое за это. Спасибо вам от семьи из Мариуполя, которая потеряла все. Давайте будем все кошмарить этих русских везде", – отреагировали на премьеру украинцы.

В интервью, которое 29 июля вышло на радио "Люкс ФМ", Позитив рассказал, что написал эту песню в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Она была написана на русском языке. Это песня-диверсия. Это трек-эмоция, – заявил он. – Они все настолько зазомбированы, Это послание всем [россиянам], кто поддерживает терроризм РФ в Украине".

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