Оккупанты расстреляли в упор автобус с беженцами в Херсонской области, двое погибших – Вилкул

"Сегодня орки совершили еще одно военное преступление. Из оккупированного поселка Староселье была попытка эвакуации на микроавтобусе красного цвета семерых гражданских. В районе поселка Долговое из ПТУР (противотанковая управляемая ракета. – "ГОРДОН") оккупанты в упор расстреляли этот автобус. Двое гражданских погибли. Пятерых удалось эвакуировать в Кривой Рог – трех мужчин и двух женщин, все гражданские. Двое из них – в тяжелом состоянии с ожоговым шоком", – рассказал Вилкул.

Он добавил, что все пострадавшие находятся в больнице в Кривом Роге, им оказывается необходимая медицинская помощь.