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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты расстреляли в упор автобус с беженцами в Херсонской области, двое погибших – Вилкул

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Вилкул рассказал, что в криворожской больнице спасают раненых беженцев, чей автобус расстреляли оккупанты
Вилкул рассказал, что в криворожской больнице спасают раненых беженцев, чей автобус расстреляли оккупанты
Фото: Олександр Вілкул / Telegram

Российские военные в районе Долгового Херсонской области обстреляли автобус во время эвакуации мирных жителей в Кривой Рог Днепропетровской области. В результате обстрела погибло два человека, еще двое были тяжело ранены. Об этом в вечерней сводке 1 августа сообщил в Telegram глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Сегодня орки совершили еще одно военное преступление. Из оккупированного поселка Староселье была попытка эвакуации на микроавтобусе красного цвета семерых гражданских. В районе поселка Долговое из ПТУР (противотанковая управляемая ракета. – "ГОРДОН") оккупанты в упор расстреляли этот автобус. Двое гражданских погибли. Пятерых удалось эвакуировать в Кривой Рог – трех мужчин и двух женщин, все гражданские. Двое из них – в тяжелом состоянии с ожоговым шоком", – рассказал Вилкул.

Он добавил, что все пострадавшие находятся в больнице в Кривом Роге, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область и, в частности, Кривой Рог с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Кривой Рог с начала полномасштабного российского вторжения принимает беженцев из южных регионов Украины.

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