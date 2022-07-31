ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вилкул объявил награду за сообщения о российских шпионах, корректировщиках огня и агитаторах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вилкул: Эти люди тоже ходят и живут рядом с нами. Хотя нет, это не люди. Это хуже врагов, это предатели
Вилкул: Эти люди тоже ходят и живут рядом с нами. Хотя нет, это не люди. Это хуже врагов, это предатели
Фото: vilkul.ua

В Кривом Роге создают горячую линию для сообщений о коллаборантах и предателях, которые помогают оккупантам. Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул объявил денежную награду за подтвердившиеся сообщения.

"Есть некоторые, кто подло работает на оккупантов. Они получают кровавые деньги, а за это сдают дислокацию и перемещение подразделений Вооруженных сил Украины. Сообщают о размещении складов, корректируют огонь оккупантов. Эти люди тоже ходят и живут рядом с нами. Хотя нет, это не люди. Это хуже врагов, это предатели", – заявил Вилкул.

Он отметил, что спецслужбы активно ищут и находят преступников, но эта работа будет эффективнее, если к ней присоединятся жители. Информацию можно предоставить по телефону 067-563-02-63, по любому из мессенджеров – Viber, Whatsapp, Telegram, Signal или направить письмо на электронную почту: krviddil.ssu@gmail.com.

Вилкул попросил сообщать данные людей, которые интересуются местами дислокации, перемещением, составом подразделений сил безопасности и обороны; тех, кто сдает оккупантам местоположение украинских военных или корректирует огонь по украинской территории. Нужно предоставить подробное описание события. желательно добавить фото и видео, доказывающие, что человек помогает врагу.

"Я гарантирую, что, если по вашей информации будет задержан реальный шпион, я лично выплачу человеку, который смог предоставить информацию, 50 тыс. грн. Если это будет подонок-агитатор за "русский мир" (только подчеркиваю – нужно подтверждение, лучше аудио- или видеофиксация) – 10 тыс. грн. Такие люди, по сути, тоже являются вражескими агентами влияния", – написал Вилкул.

Контекст:

18 июля вознаграждение в размере $100 за информацию о корректировщиках огня российских оккупантов по Николаевской области пообещал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отмечал, что оккупанты платят корректировщикам "копейки" – от 1000 грн до 1500 грн.

21 июля Ким сообщил, что сведения о возможных корректировщиках передали уже 96 человек. "Мы сейчас фильтруем, там очень много непрофильного написано, но есть и очень полезные данные", – сказал он.

Теги: Александр Вилкул, Кривой Рог, шпионаж, пропаганда, предательство, агитация, деньги, война России против Украины, награда, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Он даже не сопротивляется". Шаман Верретт сорвал майку со спортсмена, чтобы угодить своей невесте, принцессе Норвегии Марте Луизе. Видео
"Он даже не сопротивляется". Шаман Верретт сорвал майку со спортсмена, чтобы угодить своей невесте, принцессе Норвегии Марте Луизе. Видео
"Кажется, свой чувак". Джамала показала своего партнера по шоу "Танцы со звездами" в Польше
"Кажется, свой чувак". Джамала показала своего партнера по шоу "Танцы со звездами" в Польше
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь
  "Тина в шоке?", "Креатив бомбезный". Цибульская спела "Скандал" Тины Кароль на украинском языке. Видео
  "Тина в шоке?", "Креатив бомбезный". Цибульская спела "Скандал" Тины Кароль на украинском языке. Видео
  "Он забыл об этом сказать". Зеленский извинился перед женой за то, что шокировал ее своим обращением в новогоднюю ночь 2019 года. Видео
  "Он забыл об этом сказать". Зеленский извинился перед женой за то, что шокировал ее своим обращением в новогоднюю ночь 2019 года. Видео
  "Пока не отстроите Харьков и Марик, мы будем вас, суки, кошмарить". Позитив в песне-эмоции "Ничего личного" обратился к россиянам. Видео
  "Пока не отстроите Харьков и Марик, мы будем вас, суки, кошмарить". Позитив в песне-эмоции "Ничего личного" обратился к россиянам. Видео
  "Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями
  "Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями
Шакире за неуплату налогов грозит €24 млн штрафа и лишение свободы сроком на восемь лет
Шакире за неуплату налогов грозит €24 млн штрафа и лишение свободы сроком на восемь лет
  Кикабидзе: Песня "Мои года" – вот здесь! Когда ее написали, мне было 40 лет, а сегодня 84. И все время просят эту песню
  Кикабидзе: Песня "Мои года" – вот здесь! Когда ее написали, мне было 40 лет, а сегодня 84. И все время просят эту песню
  "Бутылка вина в депрессивный день у меня точно будет. А как иначе?" Позитив прокомментировал слухи о своей алкозависимости
  "Бутылка вина в депрессивный день у меня точно будет. А как иначе?" Позитив прокомментировал слухи о своей алкозависимости
"По взгляду понимаешь, был человек на "нуле" или нет. Война меняет изнутри". Сын Игоря Пелыха защищает Украину от российских оккупантов
"По взгляду понимаешь, был человек на "нуле" или нет. Война меняет изнутри". Сын Игоря Пелыха защищает Украину от российских оккупантов
  "Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках
  "Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках G
Алеся БАЦМАН
  "У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой
  "У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой
  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"
  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим (303792)
2
Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением (124898)
3
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети (120708)
4
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине (90895)
5
Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей" (90276)
6
"Сижу как хочу". Украинские знаменитости запустили флешмоб в поддержку Зеленской после публикации обложки Vogue с ее изображением (78480)
7
"Красавица. А татуха – просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии (56802)
8
"Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями (40320)
 
 
 
 