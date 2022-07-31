Вилкул объявил награду за сообщения о российских шпионах, корректировщиках огня и агитаторах

Вилкул: Эти люди тоже ходят и живут рядом с нами. Хотя нет, это не люди. Это хуже врагов, это предатели Фото: vilkul.ua

"Есть некоторые, кто подло работает на оккупантов. Они получают кровавые деньги, а за это сдают дислокацию и перемещение подразделений Вооруженных сил Украины. Сообщают о размещении складов, корректируют огонь оккупантов. Эти люди тоже ходят и живут рядом с нами. Хотя нет, это не люди. Это хуже врагов, это предатели", – заявил Вилкул.

Он отметил, что спецслужбы активно ищут и находят преступников, но эта работа будет эффективнее, если к ней присоединятся жители. Информацию можно предоставить по телефону 067-563-02-63, по любому из мессенджеров – Viber, Whatsapp, Telegram, Signal или направить письмо на электронную почту: krviddil.ssu@gmail.com.

Вилкул попросил сообщать данные людей, которые интересуются местами дислокации, перемещением, составом подразделений сил безопасности и обороны; тех, кто сдает оккупантам местоположение украинских военных или корректирует огонь по украинской территории. Нужно предоставить подробное описание события. желательно добавить фото и видео, доказывающие, что человек помогает врагу.

"Я гарантирую, что, если по вашей информации будет задержан реальный шпион, я лично выплачу человеку, который смог предоставить информацию, 50 тыс. грн. Если это будет подонок-агитатор за "русский мир" (только подчеркиваю – нужно подтверждение, лучше аудио- или видеофиксация) – 10 тыс. грн. Такие люди, по сути, тоже являются вражескими агентами влияния", – написал Вилкул.