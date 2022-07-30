Два купянских чиновника согласились стать "главами отделов" при оккупантах, им объявлены подозрения – прокуратура

Обоим заочно объявили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Прокуратура опубликовала повестку с вызовом Долгина.
Фамилию Пякишева правоохранители не называли, но, по информации "Интерфакс-Украина", речь идет о нем.
"После российского вторжения на территорию Украины мужчина избрал путь сотрудничества с оккупантами. В начале марта он принял предложение от представителей страны-агрессора стать "начальником управления здравоохранения" в так называемой "временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области". Свои функции "руководитель" продолжает выполнять и сегодня", – говорится в сообщении.
Что касается Долгина, то он, как отмечает СБУ, был начальником отдела образования Купянского горсовета, а после оккупации города пошел на сотрудничество с захватчиками, чтобы сохранить должность.
В июне, по информации прокуратуры, Долгин ездил к террористам "ЛНР". "Цель визита – получение "ценных" указаний по внедрению на оккупированных территориях российского образования", – пояснили в ведомстве.
По данным СБУ, коллаборант за время сотрудничества с оккупантами в Купянском районе:
- организовал выезд учителей и администрации учебных заведений на курсы переподготовки и для получения методических указаний по учебным программам в Москву и Луганск;
- обязал всех работников сферы образования района заключать новые договоры на трудоустройство с администрацией оккупантов, чтобы продолжить работу в учебных заведениях по стандартам образования РФ;
- организовал процесс выдачи аттестатов выпускникам школ по стандартам страны-агрессора;
- организовал процесс получения учебными заведениями учебников РФ;
- полностью запретил использование украинской символики в учебных заведениях;
- организовал процесс получения аккредитации учебных заведений по стандартам образования государства-агрессора.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Аббас Пякишев возглавлял Купянскую горбольницу, в 2020 году баллотировался на пост городского головы Купянска от "Блока Светличной "Разом", но безуспешно. Боровской сельсовет сообщал в начале июля, что Пякишев был назначен оккупантами "министром здравоохранения Харьковской области". В июле в сети появилось видео, изначально опубликованное предположительно министерством обороны РФ, на котором Пякишев рассказывает об "установлении связей" с минздравами Белгородской области и Российской Федерации и "военными, которые нам помогают".
Мэра Купянска Геннадия Мацегору также подозревают в сотрудничестве с оккупантами. В видеообращении, опубликованном 27 февраля, Мацегора рассказал, что он "принял решение участвовать в переговорах" с российскими военными, "дабы избежать человеческих жертв и разрушений".
В отношении Мацегоры открыто уголовное производство по статье о государственной измене. В середине апреля появилась информация, что Мацегора сбежал в Россию вместе с семьей. В июле глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что Мацегору арестовали сами россияне по неизвестной причине.