Два купянских чиновника согласились стать "главами отделов" при оккупантах, им объявлены подозрения – прокуратура

По данным следствия, Долгин ездил в оккупированный Луганск за указаниями по внедрению российского образования Фото: anticor-kharkiv.org

Обоим заочно объявили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Прокуратура опубликовала повестку с вызовом Долгина.

Фамилию Пякишева правоохранители не называли, но, по информации "Интерфакс-Украина", речь идет о нем.

"После российского вторжения на территорию Украины мужчина избрал путь сотрудничества с оккупантами. В начале марта он принял предложение от представителей страны-агрессора стать "начальником управления здравоохранения" в так называемой "временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области". Свои функции "руководитель" продолжает выполнять и сегодня", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid02SKD2tVMz2aWAv9UtA5KFJQ2nwicfdSnwWz4hzJSCnVxK8WBgxM5B9vBu7KGGGz8yl Что касается Долгина, то он, как отмечает СБУ, был начальником отдела образования Купянского горсовета, а после оккупации города пошел на сотрудничество с захватчиками, чтобы сохранить должность. В июне, по информации прокуратуры, Долгин ездил к террористам "ЛНР". "Цель визита – получение "ценных" указаний по внедрению на оккупированных территориях российского образования", – пояснили в ведомстве. По данным СБУ, коллаборант за время сотрудничества с оккупантами в Купянском районе: организовал выезд учителей и администрации учебных заведений на курсы переподготовки и для получения методических указаний по учебным программам в Москву и Луганск;

обязал всех работников сферы образования района заключать новые договоры на трудоустройство с администрацией оккупантов, чтобы продолжить работу в учебных заведениях по стандартам образования РФ;

организовал процесс выдачи аттестатов выпускникам школ по стандартам страны-агрессора;

организовал процесс получения учебными заведениями учебников РФ;

полностью запретил использование украинской символики в учебных заведениях;

организовал процесс получения аккредитации учебных заведений по стандартам образования государства-агрессора. https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid0NrotM3xojrxgFPD9xe9Np9g5oVQ1NqjsnKZ8GhCnsCE83vkEU8CiCDDRVY5byo7Hl https://www.facebook.com/ssu.kharkiv/posts/pfbid02CnXuSKbHgzoZnuirkmcLghvzZtjamc2SKCdJ8CVym1Fs9bUFPevtWfQ6VNWCvMRWl Война России против Украины. Главное (обновляется)