ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Два купянских чиновника согласились стать "главами отделов" при оккупантах, им объявлены подозрения – прокуратура

По данным следствия, Долгин ездил в оккупированный Луганск за указаниями по внедрению российского образования
По данным следствия, Долгин ездил в оккупированный Луганск за указаниями по внедрению российского образования
Фото: anticor-kharkiv.org

Депутату Купянского горсовета Аббасу Пякишеву и начальнику отдела образования Купянского горсовета Роману Долгину заочно объявили о подозрении в добровольном занятии должностей в незаконном органе власти на временно оккупированной территории. Об этом сообщили 30 июля в Харьковской областной прокуратуре.

Обоим заочно объявили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Прокуратура опубликовала повестку с вызовом Долгина.

Фамилию Пякишева правоохранители не называли, но, по информации "Интерфакс-Украина", речь идет о нем.  

"После российского вторжения на территорию Украины мужчина избрал путь сотрудничества с оккупантами. В начале марта он принял предложение от представителей страны-агрессора стать "начальником управления здравоохранения" в так называемой "временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области". Свои функции "руководитель" продолжает выполнять и сегодня", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid02SKD2tVMz2aWAv9UtA5KFJQ2nwicfdSnwWz4hzJSCnVxK8WBgxM5B9vBu7KGGGz8yl

Что касается Долгина, то он, как отмечает СБУ, был начальником отдела образования Купянского горсовета, а после оккупации города пошел на сотрудничество с захватчиками, чтобы сохранить должность. 

В июне, по информации прокуратуры, Долгин ездил к террористам "ЛНР". "Цель визита – получение "ценных" указаний по внедрению на оккупированных территориях российского образования", – пояснили в ведомстве.

По данным СБУ, коллаборант за время сотрудничества с оккупантами в Купянском районе: 

  • организовал выезд учителей и администрации учебных заведений на курсы переподготовки и для получения методических указаний по учебным программам в Москву и Луганск;
  • обязал всех работников сферы образования района заключать новые договоры на трудоустройство с администрацией оккупантов, чтобы продолжить работу в учебных заведениях по стандартам образования РФ;
  • организовал процесс выдачи аттестатов выпускникам школ по стандартам страны-агрессора;
  • организовал процесс получения учебными заведениями учебников РФ;
  • полностью запретил использование украинской символики в учебных заведениях;
  • организовал процесс получения аккредитации учебных заведений по стандартам образования государства-агрессора.
https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid0NrotM3xojrxgFPD9xe9Np9g5oVQ1NqjsnKZ8GhCnsCE83vkEU8CiCDDRVY5byo7Hl

https://www.facebook.com/ssu.kharkiv/posts/pfbid02CnXuSKbHgzoZnuirkmcLghvzZtjamc2SKCdJ8CVym1Fs9bUFPevtWfQ6VNWCvMRWl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Аббас Пякишев возглавлял Купянскую горбольницу, в 2020 году баллотировался на пост городского головы Купянска от "Блока Светличной "Разом", но безуспешно. Боровской сельсовет сообщал в начале июля, что Пякишев был назначен оккупантами "министром здравоохранения Харьковской области". В июле в сети появилось видео, изначально опубликованное предположительно министерством обороны РФ, на котором Пякишев рассказывает об "установлении связей" с минздравами Белгородской области и Российской Федерации и "военными, которые нам помогают". 

Мэра Купянска Геннадия Мацегору также подозревают в сотрудничестве с оккупантами. В видеообращении, опубликованном 27 февраля, Мацегора рассказал, что он "принял решение участвовать в переговорах" с российскими военными, "дабы избежать человеческих жертв и разрушений".

В отношении Мацегоры открыто уголовное производство по статье о государственной измене. В середине апреля появилась информация, что Мацегора сбежал в Россию вместе с семьей. В июле глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что Мацегору арестовали сами россияне по неизвестной причине. 

Теги: СБУ, образование, прокуратура, Харьковская область, Купянск, война России против Украины, школы, подозрение, здравоохранение, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Он забыл об этом сказать". Зеленский извинился перед женой за то, что шокировал ее своим обращением в новогоднюю ночь 2019 года. Видео
  "Он забыл об этом сказать". Зеленский извинился перед женой за то, что шокировал ее своим обращением в новогоднюю ночь 2019 года. Видео
  "Пока не отстроите Харьков и Марик, мы будем вас, суки, кошмарить". Позитив в песне-эмоции "Ничего личного" обратился к россиянам. Видео
  "Пока не отстроите Харьков и Марик, мы будем вас, суки, кошмарить". Позитив в песне-эмоции "Ничего личного" обратился к россиянам. Видео
  "Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями
  "Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями
Шакире за неуплату налогов грозит €24 млн штрафа и лишение свободы сроком на восемь лет
Шакире за неуплату налогов грозит €24 млн штрафа и лишение свободы сроком на восемь лет
  Кикабидзе: Песня "Мои года" – вот здесь! Когда ее написали, мне было 40 лет, а сегодня 84. И все время просят эту песню
  Кикабидзе: Песня "Мои года" – вот здесь! Когда ее написали, мне было 40 лет, а сегодня 84. И все время просят эту песню
  "Бутылка вина в депрессивный день у меня точно будет. А как иначе?" Позитив прокомментировал слухи о своей алкозависимости
  "Бутылка вина в депрессивный день у меня точно будет. А как иначе?" Позитив прокомментировал слухи о своей алкозависимости
"По взгляду понимаешь, был человек на "нуле" или нет. Война меняет изнутри". Сын Игоря Пелыха защищает Украину от российских оккупантов
"По взгляду понимаешь, был человек на "нуле" или нет. Война меняет изнутри". Сын Игоря Пелыха защищает Украину от российских оккупантов
  "Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках
  "Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках G
Алеся БАЦМАН
  "У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой
  "У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой
  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"
  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Красавица. А татуха просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
"Красавица. А татуха – просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
"Это откровенный песизм – чтобы люди об меня ноги вытирали". Пес Патрон возмутился продажей ковриков с его изображением
"Это откровенный песизм – чтобы люди об меня ноги вытирали". Пес Патрон возмутился продажей ковриков с его изображением
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе (242513)
2
Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим (228681)
3
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео (179276)
4
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом (142354)
5
Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением (101727)
6
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине (84247)
7
"Сижу как хочу". Украинские знаменитости запустили флешмоб в поддержку Зеленской после публикации обложки Vogue с ее изображением (71346)
8
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети (62874)
 
 
 
 