На вознаграждение в $100 за наводку на корректировщиков огня претендуют уже 96 человек – Ким

"На сегодняшний день на утро – 96 [человек]. Мы сейчас фильтруем, там очень много непрофильного написано, но есть и очень полезные данные, мы сейчас их изучаем и верифицируем", – сказал Ким.
По его словам, полученная информация передается на отработку в Службу безопасности Украины.
Поскольку данные еще проверяются, обещанные $100 от Кима пока никто не получил.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
18 июля Ким пообещал вознаграждение в размере $100 за информацию о корректировщиках огня российских оккупантов по Николаевской области. Глава ОВА отмечал, что оккупанты платят корректировщикам "копейки" – от 1000 грн до 1500 грн.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.
С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.
Утром 15 июля в Николаеве прогремели более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.