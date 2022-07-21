На вознаграждение в $100 за наводку на корректировщиков огня претендуют уже 96 человек – Ким

"На сегодняшний день на утро – 96 [человек]. Мы сейчас фильтруем, там очень много непрофильного написано, но есть и очень полезные данные, мы сейчас их изучаем и верифицируем", – сказал Ким.

По его словам, полученная информация передается на отработку в Службу безопасности Украины.

Поскольку данные еще проверяются, обещанные $100 от Кима пока никто не получил.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

18 июля Ким пообещал вознаграждение в размере $100 за информацию о корректировщиках огня российских оккупантов по Николаевской области. Глава ОВА отмечал, что оккупанты платят корректировщикам "копейки" – от 1000 грн до 1500 грн.