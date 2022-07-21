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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На вознаграждение в $100 за наводку на корректировщиков огня претендуют уже 96 человек – Ким

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Вознаграждение Ким пообещал 18 июля
Вознаграждение Ким пообещал 18 июля
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил 21 июля в эфире национального телемарафона, что после объявленного им вознаграждения за информацию о корректировщиках огня оккупантов по региону сведения передали уже 96 человек. Об этом информирует "Украинская правда".

"На сегодняшний день на утро – 96 [человек]. Мы сейчас фильтруем, там очень много непрофильного написано, но есть и очень полезные данные, мы сейчас их изучаем и верифицируем", – сказал Ким.

По его словам, полученная информация передается на отработку в Службу безопасности Украины.

Поскольку данные еще проверяются, обещанные $100 от Кима пока никто не получил.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

18 июля Ким пообещал вознаграждение в размере $100 за информацию о корректировщиках огня российских оккупантов по Николаевской области. Глава ОВА отмечал, что оккупанты платят корректировщикам "копейки" – от 1000 грн до 1500 грн.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.

Утром 15 июля в Николаеве прогремели более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Николаевская область, вторжение, обстрелы, война России против Украины, вознаграждение, Виталий Ким, российские оккупанты
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