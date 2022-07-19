Ким уточнил, как заработать $100 за сдачу наводчика огня российских оккупантов

По словам Кима, на электронный ящик [email protected] следует отправлять следующую информацию:

"После подробной проверки и подтверждения предоставленной информации вы получите вознаграждение в размере $100. Помоги сохранить Николаевскую область от обстрелов", – резюмировал Ким.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.

Утром 15 июля в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.

Обстрелы Николаева происходили также 16-го, 17-го, 18 июля.