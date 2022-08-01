В Херсонской области деоккупировано 46 населенных пунктов – и.о. главы ОВА

"На сегодня в Херсонской области уже деоккупировано 46 населенных пунктов, большая часть из них на севере, на границе с Днепропетровской областью, и немного на юге, на границе с Николаевской областью", – сказал Бутрий.
По его словам, есть поселки, которые "практически разрушены", степень разрушений – 90%. Эти населенные пункты каждый день находятся под обстрелом, там нет водоснабжения, газа и света, отметил Бутрий. Он добавил, что в некоторых из них еще остаются люди, хотя большинство населения выехало.
И.о. главы ОВА призвал людей эвакуироваться "на более безопасные территории до освобождения области".
"Люди на оккупированной территории ждут ВСУ и освобождения", – заявил Бутрий.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали часть Херсонской области и, по данным украинской разведки, планируют провести "референдум" для "легализации" оккупационных администраций. В Совете национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий (не только Херсонской области) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.