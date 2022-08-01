В Херсонской области деоккупировано 46 населенных пунктов – и.о. главы ОВА

"На сегодня в Херсонской области уже деоккупировано 46 населенных пунктов, большая часть из них на севере, на границе с Днепропетровской областью, и немного на юге, на границе с Николаевской областью", – сказал Бутрий.

По его словам, есть поселки, которые "практически разрушены", степень разрушений – 90%. Эти населенные пункты каждый день находятся под обстрелом, там нет водоснабжения, газа и света, отметил Бутрий. Он добавил, что в некоторых из них еще остаются люди, хотя большинство населения выехало.

И.о. главы ОВА призвал людей эвакуироваться "на более безопасные территории до освобождения области".

"Люди на оккупированной территории ждут ВСУ и освобождения", – заявил Бутрий.

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Видео: Медіацентр Україна / YouTube