ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ может возобновить штурм Харькова с юго-востока – Институт исследования войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские оккупанты будут пытаться продвинуться на харьковском направлении и попытаются захватить Харьков
Российские оккупанты будут пытаться продвинуться на харьковском направлении и попытаются захватить Харьков
фото: ЕРА

Российские оккупационные войска активизировали атаки в Харьковской области, это может свидетельствовать о том, что они могут готовиться к наступлению на Харьков или подконтрольную украинскому правительству территорию этого региона. Об этом говорится в аналитической сводке американского Института исследования войны (ISW), опубликованной 1 августа.

Военные аналитики института сообщают, что оккупанты возобновили локальные наземные атаки к северо-западу и юго-западу от Изюма и, вероятно, создают условия для проведения наступательных операций дальше на запад, в Харьковскую область или в сторону Харькова.

Отмечается, что в последние дни российские войска провели безуспешные штурмы и попытки боевой разведки в направлении к Чепелю, Щуровке и Гусаровке (к северо-западу от Изюма) и возобновили штурмы на Дмитровку и Бражиковку (к юго-западу от Изюма).

В ISW напомнили, что российские военные несколько месяцев удерживали позиции в районе Балаклеи и Великой Камышевахи и могут использовать эти два района в качестве плацдармов для наступательной операции.

По мнению аналитиков, маловероятно, что россияне захватят Харьковскую область или город Харьков.

ISW ранее сообщал, что президент России Владимир Путин, вероятно, дал приказ своим войскам взять Харьков и неоккупированную часть Харьковской области, но вряд ли ему удастся достичь таких целей.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр оккупантам захватить не удалось, они были отброшены, но практически ежедневно Харьков и другие населенные пункты области подвергаются артиллерийским и ракетным обстрелам.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявлял, что захватчики оккупировали около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибло около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля. Также он отмечал, что с мая в Харьковской области нашими военными освобождены 23 населенных пункта.

Теги: Харьков, оккупация, штурм, Харьковская область, вторжение, прогноз, обстрелы, наступление, война России против Украины, российские военные, ISW
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги
"Красивые и неповторимые", "Талантливые женщины". Ольга Сумская показала селфи с Ниной Матвиенко
"Красивые и неповторимые", "Талантливые женщины". Ольга Сумская показала селфи с Ниной Матвиенко
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины
49-летняя Клум показала фото в стрингах, сделанное крупным планом
49-летняя Клум показала фото в стрингах, сделанное крупным планом
  Loboda высказалась о своем возможном возвращении в РФ
  Loboda высказалась о своем возможном возвращении в РФ
"Непривычно на себя смотреть". Брежнева показала, как стала выглядеть после перерыва в Instagram
"Непривычно на себя смотреть". Брежнева показала, как стала выглядеть после перерыва в Instagram
"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек"
"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек"
"Какая девочка. Превзошла своих родителей". Жена Сасанчина выложила в сеть его снимки с семимесячной дочерью
"Какая девочка. Превзошла своих родителей". Жена Сасанчина выложила в сеть его снимки с семимесячной дочерью
"Началось все в детстве, а со временем только ухудшилось". Огневич рассказала о своей болезни
"Началось все в детстве, а со временем только ухудшилось". Огневич рассказала о своей болезни
  "Захарова, как эта задница называется, в которой мы сейчас?" Великий спародировал Лаврова во время визита в страны Африки
  "Захарова, как эта задница называется, в которой мы сейчас?" Великий спародировал Лаврова во время визита в страны Африки
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями
"Самая красивая женщина в мире", "Идеальное тело". 41-летняя Агилера снялась в белом купальнике. Фото
"Самая красивая женщина в мире", "Идеальное тело". 41-летняя Агилера снялась в белом купальнике. Фото
Флаг из скотча, сердце Украины, букет победы и ракета "Нептун". Футболки с ярким патриотичным принтом от украинских производителей
Флаг из скотча, сердце Украины, букет победы и ракета "Нептун". Футболки с ярким патриотичным принтом от украинских производителей G
  Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест
  Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест
"Такая красивая женщина". 45-летняя Лив Тайлер устроила фотосессию в дверном проеме
"Такая красивая женщина". 45-летняя Лив Тайлер устроила фотосессию в дверном проеме
  Позитив рассказал, с кем сейчас живет его бывшая жена
  Позитив рассказал, с кем сейчас живет его бывшая жена
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим (310790)
2
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети (125254)
3
Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей" (93410)
4
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь (61133)
5
"Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями (48171)
6
Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест (39086)
7
"У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой (27364)
8
"Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках (23930) G
 
 
 
 