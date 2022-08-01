РФ может возобновить штурм Харькова с юго-востока – Институт исследования войны

Российские оккупанты будут пытаться продвинуться на харьковском направлении и попытаются захватить Харьков фото: ЕРА

Военные аналитики института сообщают, что оккупанты возобновили локальные наземные атаки к северо-западу и юго-западу от Изюма и, вероятно, создают условия для проведения наступательных операций дальше на запад, в Харьковскую область или в сторону Харькова.

Отмечается, что в последние дни российские войска провели безуспешные штурмы и попытки боевой разведки в направлении к Чепелю, Щуровке и Гусаровке (к северо-западу от Изюма) и возобновили штурмы на Дмитровку и Бражиковку (к юго-западу от Изюма).

В ISW напомнили, что российские военные несколько месяцев удерживали позиции в районе Балаклеи и Великой Камышевахи и могут использовать эти два района в качестве плацдармов для наступательной операции.

По мнению аналитиков, маловероятно, что россияне захватят Харьковскую область или город Харьков.

ISW ранее сообщал, что президент России Владимир Путин, вероятно, дал приказ своим войскам взять Харьков и неоккупированную часть Харьковской области, но вряд ли ему удастся достичь таких целей.