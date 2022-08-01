Утренний обстрел Харькова. Один из раненых скончался в больнице

"Сегодня около 7.00 враг обстрелял Салтовский район Харькова. Ранения получили мужчины 30 и 72 лет. Последний, к сожалению, скончался в больнице. Один из снарядов ударил у остановки общественного транспорта и во двор многоквартирного дома. Повреждены автомобили", – написал глава ОВА.
Ночью россияне нанесли удары по Мерефе Харьковской области. Повреждено здание промышленного объекта гражданской инфраструктуры, ранение получил 42-летний охранник.
Также минувшей ночью враг обстрелял Чугуев, повреждено производственное здание.
За прошедшие сутки россияне атаковали Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы. По данным Синегубова, в Богодуховском районе погиб 54-летний мужчина.
Глава ОВА подчеркнул, что на линии столкновения в Харьковской области продолжаются боевые действия, враг несет существенные потери.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибло около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля.