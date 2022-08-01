Утренний обстрел Харькова. Один из раненых скончался в больнице

"Сегодня около 7.00 враг обстрелял Салтовский район Харькова. Ранения получили мужчины 30 и 72 лет. Последний, к сожалению, скончался в больнице. Один из снарядов ударил у остановки общественного транспорта и во двор многоквартирного дома. Повреждены автомобили", – написал глава ОВА.

Ночью россияне нанесли удары по Мерефе Харьковской области. Повреждено здание промышленного объекта гражданской инфраструктуры, ранение получил 42-летний охранник.

Также минувшей ночью враг обстрелял Чугуев, повреждено производственное здание.

За прошедшие сутки россияне атаковали Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы. По данным Синегубова, в Богодуховском районе погиб 54-летний мужчина.

Глава ОВА подчеркнул, что на линии столкновения в Харьковской области продолжаются боевые действия, враг несет существенные потери.

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