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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Утренний обстрел Харькова. Один из раненых скончался в больнице

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Около 7.00 оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова
Около 7.00 оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

72-летний мужчина, получивший ранения во время утреннего обстрела Харькова российскими оккупантами, скончался больнице. Об этом утром 1 августа в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня около 7.00 враг обстрелял Салтовский район Харькова. Ранения получили мужчины 30 и 72 лет. Последний, к сожалению, скончался в больнице. Один из снарядов ударил у остановки общественного транспорта и во двор многоквартирного дома. Повреждены автомобили", – написал глава ОВА.

Ночью россияне нанесли удары по Мерефе Харьковской области. Повреждено здание промышленного объекта гражданской инфраструктуры, ранение получил 42-летний охранник.

Также минувшей ночью враг обстрелял Чугуев, повреждено производственное здание.

За прошедшие сутки россияне атаковали Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы. По данным Синегубова, в Богодуховском районе погиб 54-летний мужчина.

Глава ОВА подчеркнул, что на линии столкновения в Харьковской области продолжаются боевые действия, враг несет существенные потери.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибло около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Харьковская область, больница, Чугуев, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов, Мерефа
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