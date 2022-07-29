Украинские самолеты получили имена в честь Мариуполя, Харькова, Херсона и других городов-героев

"ГП "Антонов" присоединяется к коммуникационной кампании Be Brave Like Ukraine – самолетам предприятия присваиваются собственные имена городов-героев", – говорится в сообщении.

На самолетах появятся такие надписи:

"На своих крыльях они понесут по миру новейшую историю украинцев, отдавших все ради сохранения Родины, давших мужественный отпор российским захватчикам", – заявили в компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Владимир Зеленский начал присваивать звание "Город-герой" в марте, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. "Наши города-герои я решил отметить специальным званием. Как это уже было. Когда победили другое нашествие. Но похожее нашествие. Другое вторжение. Но не менее жестокое вторжение", – сказал Зеленский.

6 марта президент присвоил звание "Город-герой" шести городам: Харькову, Чернигову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю и Волновахе. 25 марта это звание получили еще четыре города: Буча, Ирпень, Ахтырка и Николаев.