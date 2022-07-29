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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские самолеты получили имена в честь Мариуполя, Харькова, Херсона и других городов-героев

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Украинские самолеты получат имена городов
Украинские самолеты получат имена городов
Фото: ANTONOV Company / Facebook

Самолетам госпредприятия "Антонов" присвоили собственные имена – в честь городов-героев, выстоявших, переживших оккупацию или пока находящихся в ней из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщили в Facebook госпредприятия "Антонов".

"ГП "Антонов" присоединяется к коммуникационной кампании Be Brave Like Ukraine – самолетам предприятия присваиваются собственные имена городов-героев", – говорится в сообщении. 

На самолетах появятся такие надписи:

  • Ан-124-100, бортовой номер UR82029 – Be Brave Like Bucha;
  • Ан-124-100, UR82073 – Be Brave Like Irpin;
  • Ан-124-100М, UR82027– Be Brave Like Kharkiv;
  • Ан-124-100М, UR82007– Be Brave Like Mykolaiv;
  • Ан-124-100М, UR82008 – Be Brave Like Okhtyrka;
  • Ан-124-100-150, UR82072 – Be Brave Like Kherson;
  • Ан-124-100М-150, UR82009 – Be Brave Like Mariupol;
  • Ан-28, UR-NTE – Be Brave Like Chernihiv;
  • Ан-158, UR-EXJ – Be Brave Like Volnovakha;
  • Ан-178, UR-EXP – Be Brave Like Hostomel.

"На своих крыльях они понесут по миру новейшую историю украинцев, отдавших все ради сохранения Родины, давших мужественный отпор российским захватчикам", – заявили в компании. 

https://www.facebook.com/antonov.company/posts/pfbid02j18vgjaWAgbNhWVjcDrg8R6DeyWgSgRuvdh2uB3GRtdprD1oRBcCU5vs2P4P1VDZl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Владимир Зеленский начал присваивать звание "Город-герой" в марте, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. "Наши города-герои я решил отметить специальным званием. Как это уже было. Когда победили другое нашествие. Но похожее нашествие. Другое вторжение. Но не менее жестокое вторжение", – сказал Зеленский.

6 марта президент присвоил звание "Город-герой" шести городам: Харькову, Чернигову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю и Волновахе. 25 марта это звание получили еще четыре городаБуча, Ирпень, Ахтырка и Николаев.

Теги: Антонов, самолеты, война России против Украины, переименование
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