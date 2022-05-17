Бульвар Шоубиз
 
17 мая, 2022
 
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Pink Floyd выпустил коллекцию одежды и сумок с изображением подсолнуха и картины "Защитники Херсона". Деньги передадут в поддержку Украины

Премьера совместной песни Pink Floyd и Хлывнюка Hey, Hey, Rise Up состоялась в начале апреля
Премьера совместной песни Pink Floyd и Хлывнюка Hey, Hey, Rise Up состоялась в начале апреля
Фото: ЕРА

Британская группа Pink Floyd выпустила коллекцию футболок, свитшотов и сумок под названием Hey, Hey, Rise Up в честь песни, которую музыканты записала вместе с украинским певцом, фронтменом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком. Об этом сообщается 16 мая на странице коллектива в Instagram.

На одежде и сумках изображены подсолнух и картина "Защитники Херсона" украинской художницы Сани Шахмурадовой. Деньги, вырученные от продажи коллекции, музыканты передадут в поддержку Украины. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Премьера совместной песни Pink Floyd и Хлывнюка Hey, Hey, Rise Up состоялась 7 апреля. Деньги, вырученные от продажи песни, будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу.

О том, что фронтмен британской группы Гилмор предложил записать совместный трек в поддержку Украины, служащий в теробороне Хлывнюк сообщил 28 марта, спустя два дня после того, как попал под минометный обстрел и был ранен.

10 апреля стало известно, что композиция спустя первые три дня после релиза заняла первое место в чартах iTunes многих стран мира, включая США, ЮАР и Австралию.

Теги: Pink Floyd, война России против Украины
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Pink Floyd выпустил коллекцию одежды и сумок с изображением подсолнуха и картины "Защитники Херсона". Деньги передадут в поддержку Украины
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