Pink Floyd выпустил коллекцию одежды и сумок с изображением подсолнуха и картины "Защитники Херсона". Деньги передадут в поддержку Украины

На одежде и сумках изображены подсолнух и картина "Защитники Херсона" украинской художницы Сани Шахмурадовой. Деньги, вырученные от продажи коллекции, музыканты передадут в поддержку Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Премьера совместной песни Pink Floyd и Хлывнюка Hey, Hey, Rise Up состоялась 7 апреля. Деньги, вырученные от продажи песни, будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу.

О том, что фронтмен британской группы Гилмор предложил записать совместный трек в поддержку Украины, служащий в теробороне Хлывнюк сообщил 28 марта, спустя два дня после того, как попал под минометный обстрел и был ранен.

10 апреля стало известно, что композиция спустя первые три дня после релиза заняла первое место в чартах iTunes многих стран мира, включая США, ЮАР и Австралию.