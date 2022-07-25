"Все мечтают об F-16". Есть шанс, что украинские пилоты будут учиться летать на современных самолетах, сказал Резников

Ведущий напомнил, что Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении 100 млн на обучение украинских пилотов. Резников ответил, что решение еще должен поддержать Сенат, а потом закон подписывает президент США Джо Байден.
"Подготовка наших летчиков. Мы давно просили это сделать – начиная с марта. У нас есть шанс, что наши летчики начнут овладевать уже современной генерацией самолетов. А какие это будут самолеты... Все мечтают об F-16. Я бы тоже о них мечтал, но надо будет кое-что сделать с аэродромами. Мы провели консультации с техническими и инженерными специалистами, они сказали, что, в принципе, можно будет кое-что дооборудовать на аэродромах, поэтому, я думаю, мы будем способны принимать самолеты и такого класса. Но главное – начало обучения, чтобы после принятия политических решений мы не теряли времени. Наши летчики, артиллеристы, танкисты и другие специалисты должны быть готовы уже "на опережение". Что мы и делаем", – добавил министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В интервью "BBC News Україна", опубликованном 15 июля, Резников рассказывал, что истребитель F-16, вопреки распространенному мнению, не лучший вариант для Украины из-за того, что аэродромы не готовы к работе с ним.
"Есть две вещи, за которые я еще борюсь, – это современные танки и самолеты. Пока мы не пробили этот момент. Но я убежден, что нам и это удастся. Для меня сегодня ответ "это невозможно" означает, что это возможно – только в будущем", – говорил Резников тогда.
Через пять дней после выхода интервью состоялось очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). По его итогам Резников объявил о новых обязательствах партнеров, "которые касаются и суши, и моря, и неба".