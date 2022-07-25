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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Все мечтают об F-16". Есть шанс, что украинские пилоты будут учиться летать на современных самолетах, сказал Резников

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Резников рассказал, что Украина сможет принимать истребители F-16, когда дооборудует аэродромы
Резников рассказал, что Украина сможет принимать истребители F-16, когда дооборудует аэродромы
Фото: ЕРА

Украина давно просит партнеров провести подготовку украинских пилотов, обучив их летать на современных военных самолетах, сейчас появился шанс, что это произойдет. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил 25 июля в эфире национального телемарафона, запись комментария обнародовал канал ICTV.

Ведущий напомнил, что Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении 100 млн на обучение украинских пилотов. Резников ответил, что решение еще должен поддержать Сенат, а потом закон подписывает президент США Джо Байден.  

"Подготовка наших летчиков. Мы давно просили это сделать – начиная с марта. У нас есть шанс, что наши летчики начнут овладевать уже современной генерацией самолетов. А какие это будут самолеты... Все мечтают об F-16. Я бы тоже о них мечтал, но надо будет кое-что сделать с аэродромами. Мы провели консультации с техническими и инженерными специалистами, они сказали, что, в принципе, можно будет кое-что дооборудовать на аэродромах, поэтому, я думаю, мы будем способны принимать самолеты и такого класса. Но главное – начало обучения, чтобы после принятия политических решений мы не теряли времени. Наши летчики, артиллеристы, танкисты и другие специалисты должны быть готовы уже "на опережение". Что мы и делаем", – добавил министр. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Контекст:

В интервью "BBC News Україна", опубликованном 15 июля, Резников рассказывал, что истребитель F-16, вопреки распространенному мнению, не лучший вариант для Украины из-за того, что аэродромы не готовы к работе с ним.

"Есть две вещи, за которые я еще борюсь, – это современные танки и самолеты. Пока мы не пробили этот момент. Но я убежден, что нам и это удастся. Для меня сегодня ответ "это невозможно" означает, что это возможно – только в будущем", – говорил Резников тогда. 

Через пять дней после выхода интервью состоялось очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). По его итогам Резников объявил о новых обязательствах партнеров, "которые касаются и суши, и моря, и неба".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, самолет, аэродром, Алексей Резников, истребители, самолеты, законопроект, война России против Украины, Палата представителей, пилот
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