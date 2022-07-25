Украина получила первые зенитные установки Gepard из Германии – Резников

"Сегодня официально зашли три первых Gepard. Это зенитные ракетные комплексы, к которым нам переданы несколько десятков тысяч патронов", – сказал Резников, отметив, установки уже в распоряжении ВСУ.

В целом, по словам министра, Германия поставит 15 таких установок.

Контекст:

Зенитный танк Gepard с бортовой вращающейся поисковой радиолокационной станцией с радиусом действия 15 км – автономная система вооружения для борьбы с низколетящими воздушными и наземными целями.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.