Глава оборонного комитета Бундестага выступила за прямые поставки тяжелого оружия из Германии в Украину

Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Германии стоит отказаться от круговых поставок оружия Украине в пользу прямых Фото: ЕРА

Интервью, которое доступно только по подписке, цитируют "Немецкая волна" и Die Zeit.

Политик заявила, что идея круговых поставок кажется логичной, но "все выходит не так, как представлялось".

В ФРГ "должны найти в себе мужество признать, что это работает не так, как мы себе представляли, и, соответственно, должны вместо них перейти к прямым поставкам", добавила она.

Как объясняет Die Zeit, круговой обмен означает, что союзники из Восточной Европы поставляют в Украину советское оружие, а взамен получают оружие из Германии.

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