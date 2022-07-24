Глава оборонного комитета Бундестага выступила за прямые поставки тяжелого оружия из Германии в Украину

Интервью, которое доступно только по подписке, цитируют "Немецкая волна" и Die Zeit.
Политик заявила, что идея круговых поставок кажется логичной, но "все выходит не так, как представлялось".
В ФРГ "должны найти в себе мужество признать, что это работает не так, как мы себе представляли, и, соответственно, должны вместо них перейти к прямым поставкам", добавила она.
Как объясняет Die Zeit, круговой обмен означает, что союзники из Восточной Европы поставляют в Украину советское оружие, а взамен получают оружие из Германии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия.
После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
Немецкий таблоид Bild писал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн, но поставила только 39,9%.
По данным на 12 июля, Украина получила от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.