"Это могут быть и Abrams". Резников рассказал о переговорах по поставкам современных танков в Украину

"Скорее всего, мы начнем с одной из дружественных стран, у которых есть танки Leopard. Они готовы нам их передать. Это европейские страны. Сначала наш план – что это будет несколько десятков танков, на которых мы будем проводить обучение наших танковых экипажей", – сказал Резников в ответ на вопрос о возможности поставок немецких Leopard.

По его словам, это обучение, скорее всего, будет проходить в странах Балтии, так как есть договоренность с министрами обороны этих государств, что они дадут Украине полигоны для этого.

"Уже после того, как танковые экипажи будут готовы, будем продолжать параллельно вести разговор о вооружении украинских Вооруженных сил современными танками. Это не только мы сейчас ведем переговоры о Leopard, мы также стараемся убедить наших партнеров, что это могут быть и другие танки, например Abrams американского производства", – добавил он.

Также Резников рассказал, что Украина сегодня получила первые три зенитных самоходных установки Gepard из Германии.