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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это могут быть и Abrams". Резников рассказал о переговорах по поставкам современных танков в Украину

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Резников сказал, что есть европейские страны, которые готовы передать Украине танки Leopard
Резников сказал, что есть европейские страны, которые готовы передать Украине танки Leopard
Фото: mil.gov.ua

Украина ведет с партнерами переговоры о поставках танков западного образца, в частности – немецких Leopard. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 25 июля в эфире национального телемарафона, его комментарий обнародовал канал ICTV.

"Скорее всего, мы начнем с одной из дружественных стран, у которых есть танки Leopard. Они готовы нам их передать. Это европейские страны. Сначала наш план – что это будет несколько десятков танков, на которых мы будем проводить обучение наших танковых экипажей", – сказал Резников в ответ на вопрос о возможности поставок немецких Leopard.  

По его словам, это обучение, скорее всего, будет проходить в странах Балтии, так как есть договоренность с министрами обороны этих государств, что они дадут Украине полигоны для этого. 

"Уже после того, как танковые экипажи будут готовы, будем продолжать параллельно вести разговор о вооружении украинских Вооруженных сил современными танками. Это не только мы сейчас ведем переговоры о Leopard, мы также стараемся убедить наших партнеров, что это могут быть и другие танки, например Abrams американского производства", – добавил он. 

Также Резников рассказал, что Украина сегодня получила первые три зенитных самоходных установки Gepard из Германии. 

Контекст:

Танки Украине предоставляет Польша. Партию советских Т-72 передали весной, о поставке еще одной партии – танков PT-91 Twardy – стало известно 25 июля. О количестве переданных единиц техники ни Польша, ни Украина не сообщают. 

Резников сегодня в эфире телемарафона сказал, что не хочет называть эти цифры – "враг узнает об этом на поле боя". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: танки, военная техника, военная помощь, Алексей Резников, Европа, учения
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